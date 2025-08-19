Un consilier județean liberal din Cluj cere organizatorilor UNTOLD garanții că nu vor mai avea loc blasfemii pe scenă / „Pe scenă, un solist a batjocorit semnul Sfintei Cruci” / ”Am așteptat câteva zile ca să pot privi lucrurile cu calm”

Consilierul județean Bashar Molhem (PNL) s-a declarat revoltat că la festivalul UNTOLD a avut loc o blasfemie, iar în timpul show-ului trapperului Ian crucea creștină cu Iisus răstigmit a fost prezentată întoarsă pe scenă, anunță Cluj24.

”Am mers la Untold cu gândul să mă bucur de muzică, de atmosferă, de energia acelui moment în care Clujul devine capitala bunei dispoziții. Dar am trăit și un episod care m-a durut profund: pe scenă, un solist a batjocorit semnul Sfintei Cruci.

Am așteptat câteva zile ca să pot privi lucrurile cu calm, dar și astăzi simt aceeași revoltă. Cred din toată inima în Dumnezeu. Și stiu că milioane de români cred și simt la fel.

Da, fiecare artist are dreptul să se exprime. Dar nimeni nu are dreptul să batjocorească Sfânta Cruce. A batjocori Crucea este o lipsă de respect la adresa lui Dumnezeu și la adresa oamenilor credincioși. E o rană pentru cei care văd în cruce speranță, putere, iubire.

A fost o linie roșie care nu trebuia și nu trebuie trecută cu vederea”, a spus Molhem.

Acesta susține că tinerilor trebuie să le fie promovat respectul, tolerența și bunul simț într-o societate și așa scindată de ură, dezbinare și agresivitate și a cerut organizatorilor UNTOLD să garanteze că nu vor mai fi, în viitor, ”blasfemii pe scenă”.