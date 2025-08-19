Giorgia Meloni, surprinsă când îi mărturisea lui Trump că nu-i place să stea de vorbă cu jurnaliştii italieni

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni i-a mărturisit preşedintelui american Donald Trump că nu-i place să stea de vorbă cu jurnaliştii şi ulterior a refuzat să răspundă la întrebări după întâlnirea de luni de la Washington, potrivit unor înregistrări video publicate marţi de presă, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Presa din Italia a publicat în online videoclipul în care, după ce preşedintele finlandez Alexander Stubb îşi exprimă surprinderea că Trump a deschis uşile summitului pentru jurnalişti, Meloni declară: „Dar lui îi place. Îi place întotdeauna. Eu, pe de altă parte, nu vreau niciodată să vorbesc cu presa italiană.”

Într-o altă înregistrare video de la aceeaşi întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni, prim-ministrul italian îşi confirmă reticenţa de a răspunde presei atunci când Trump îi întreabă: „Oameni buni, doriţi să răspundeţi la nişte întrebări?”, iar Meloni îi şopteşte la ureche preşedintelui SUA: „Cred că e mai bine să nu o facem; suntem prea mulţi şi ar dura prea mult.”

„Este bine ştiut că prim-ministrului nu-i plac jurnaliştii sau întrebările din partea presei”, a deplâns marţi secretariatul general al Federaţiei Naţionale de Presă din Italia, care a adăugat: „De-a lungul anilor, (Meloni) a înlocuit conferinţele de presă, cu excepţia celei de la sfârşitul anului, dar (care se caracterizează prin aceea că) întrebările sunt trimise în avans, cu monologuri lungi pe reţelele de socializare, fără întrebări. Propagandă, nu informaţie. O lipsă de respect faţă de presă care a fost confirmată în timpul summitului cu preşedintele Trump”.