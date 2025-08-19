G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cabana Babele a fost scoasă la vânzare / Pentru clădirea construită în…

Peisaj montan cu Cabana Babele
Sursa foto: știrile ProTV

Cabana Babele a fost scoasă la vânzare / Pentru clădirea construită în 1970 se cer 1,6 milioane de euro

Articole19 Aug 0 comentarii

Cabana Babele este de vânzare, conform unui site imobiliar, se cer 1,6 milioane de euro, în condițiile în care aceasta se află într-o stare avansată de degradare, scrie știrileprotv.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Vă prezentăm spre vânzare Cabana Babele!”, începe anunțul postat zilele acestea de un site de imobiliare, care cere 1,6 milioane de euro pentru emblematicul popas aflat la o altitudine de 2.206 metri, pe platoul Bucegi, lângă formațiunile Sfinx și Babele.

”Cabana Babele, locație unică în inima Bucegilor” reprezintă pentru investitori ”destinație ideală: hotele 4 stele+, restaurant, proiect turistic premium”, spune anunțul, care exemplifică: ”Unități de cazare, spa și wellness, restaurant panoramic, spații pentru evenimente private și corporate”.

Potrivit anunțului de vânzare, clădirea cu o suprafață de 1.764 metri pătrați este construită în 1970, are trei etaje, peste 20 de camere, este disponibilă imediat și necesită renovare.

Nu este prima oară când Cabana Babele este scoasă la vânzare, dar de data aceasta se cere cel mai mare preț.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.