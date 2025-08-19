Cabana Babele a fost scoasă la vânzare / Pentru clădirea construită în 1970 se cer 1,6 milioane de euro
Cabana Babele este de vânzare, conform unui site imobiliar, se cer 1,6 milioane de euro, în condițiile în care aceasta se află într-o stare avansată de degradare, scrie știrileprotv.
”Vă prezentăm spre vânzare Cabana Babele!”, începe anunțul postat zilele acestea de un site de imobiliare, care cere 1,6 milioane de euro pentru emblematicul popas aflat la o altitudine de 2.206 metri, pe platoul Bucegi, lângă formațiunile Sfinx și Babele.
”Cabana Babele, locație unică în inima Bucegilor” reprezintă pentru investitori ”destinație ideală: hotele 4 stele+, restaurant, proiect turistic premium”, spune anunțul, care exemplifică: ”Unități de cazare, spa și wellness, restaurant panoramic, spații pentru evenimente private și corporate”.
Potrivit anunțului de vânzare, clădirea cu o suprafață de 1.764 metri pătrați este construită în 1970, are trei etaje, peste 20 de camere, este disponibilă imediat și necesită renovare.
Nu este prima oară când Cabana Babele este scoasă la vânzare, dar de data aceasta se cere cel mai mare preț.
