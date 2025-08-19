Şapte dintre participanţii la incidentele violente petrecute luni într-un complex rezidenţial din Sectorul 4 al Capitalei au fost reţinuţi / Alte 15 persoane prinse cu obiecte contondente asupra lor au fost amendate cu câte 3.000 de lei

Şapte dintre participanţii la incidentele petrecute cu o zi în urmă într-un complex rezidenţial din Sectorul 4 al Capitalei, unde au fost folosite arme albe, au fost reţinuţi pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar marţi urmează să fie duşi în faţa magistraţilor, cu propunere legală. Alte 15 persoane prinse cu obiecte contondente asupra lor au fost amendate cu câte 3.000 de lei, transmite News.ro.

Un bărbat a reclamat, luni după-amiază, că un cunoscut ar fi încercat să-l rănească cu un pistol, fără a reuşi, iar ulterior fratele presupusului autor ar fi fost atacat cu un cuţit de o rudă a primului bărbat. Incidentele s-au petrecut în parcarea unui complex rezidenţial din Sectorul 4 al Capitalei.

”La data de 18 august 2025, în jurul orei 16:15, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 26 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în parcarea unui complex rezidenţial din Sectorul 4, un alt bărbat ar fi încercat să tragă asupra sa cu un pistol, fără a-l răni”, a transmis, luni seară, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că echipaje de poliţie care s-au deplasat la faţa locului au identificat mai multe persoane şi au discutat cu apelantul, care a declarat că o cunoştinţă ar fi încercat să îl rănească, efectuând un foc cu o armă.

”În urma verificărilor efectuate, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 35 de ani, bănuit de comiterea faptei. În urma controlului corporal, asupra acestuia a fost găsit un cuţit. Până la acest moment, nu a fost identificată nicio armă de foc, însă o altă persoană prezentă la faţa locului avea asupra sa un obiect contondent”, a mai transmis sursa citată.

Ulterior, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la un al doilea incident petrecut în respectivul complex rezidenţial, unde un alt bărbat ar fi fost victima unei agresiuni fizice.

”Echipajele de intervenţie s-au deplasat imediat la faţa locului şi au identificat persoanele implicate în eveniment. În sprijin, la faţa locului s-au deplasat şi echipaje din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi jandarmi din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru restabilirea ordinii publice. Au fost adoptate măsuri de delimitare a zonei, iar ordinea publică a fost restabilită”, a mai transmis sursa citată.

Totodată, a fost solicitat şi un echipaj medical, care a acordat îngrijiri victimei, aceasta fiind transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

”Din primele cercetări a reieşit că victima este fratele presupusului autor din primul incident şi ar fi fost agresată cu un obiect tăietor-înţepător. Persoana bănuită de comiterea acestei agresiuni ar fi o rudă a apelantului iniţial”, a mai transmis Poliţia.

Marţi, Poliţia Capitalei a informat că toate persoanele implicate au fost identificate, depistate şi conduse la sediul subunităţii, pentru audieri.

„Faţă de şapte dintre acestea a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentate magistraţilor, cu propunere legală. Totodată, 15 persoane depistate în proximitatea locului faptei, care aveau asupra lor obiecte contondente, au fost sancţionate contravenţional, conform prevedrilor Legii nr. 61/1991R, fiecare cu amendă în valoare de 3.000 de lei”, mai precizează sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 26 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.