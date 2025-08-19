Un număr record de 383 de lucrători ai ONU au fost ucişi în 2024, cu 31% mai multe victime în domeniul umanitar decât în anul anterior

Un număr record de 383 de lucrători umanitari au fost ucişi şi alte sute au fost răniţi în 2024, înregistrându-se cu 31% mai multe victime în acest domeniu decât în anul anterior, a informat marţi Biroul de Coordonare Umanitară al ONU cu ocazia marcării zilei mondiale a ajutorului umanitar, informează agenția de știri EFE.

„Aceste date ar trebui să ne determine să ne trezim şi să facem apel la protejarea tuturor civililor în conflicte şi situaţii de criză şi să cerem sfârşitul impunităţii”, a indicat agenţia care coordonează activitatea umanitară pe teren a diferitelor agenţii ale ONU, precum şi a organizaţiilor civile care acordă ajutor şi asistenţă.

În 2023 au fost raportate 280 de victime în rândul personalului umanitar, transmite Agerpres.

În plus faţă de persoanele ucise, în 2024 au fost răniţi în timpul îndeplinirii misiunii 308 lucrători umanitari, alţi 125 au fost răpiţi, în timp ce 45 au fost reţinuţi.

În multe din cazuri, victimele fac parte din personalul naţional al ONU şi al altor organizaţii umanitare care serveau în comunităţile lor şi care au fost atacate în timp ce îşi îndeplineau misiunea sau în propriile lor case.

„Atacurile pe această scară, fără nicio asumare a responsabilităţii, sunt o dovadă ruşinoasă a inacţiunii şi a apatiei internaţionale”, a subliniat coordonatorul umanitar al ONU, Tom Fletcher.

„În calitate de comunitate umanitară cerem încă o dată celor care au putere şi influenţă să acţioneze în favoarea umanităţii, să protejeze civilii şi personalul umanitar şi să îi tragă la răspundere pe cei vinovaţi”, a adăugat el.

Atacurile care îi vizează pe lucrătorii umanitari, bunurile şi operaţiunilor lor încalcă dreptul internaţional umanitar şi subminează mijloacele de existenţă pentru milioane de oameni prinşi în zone de război şi catastrofe.

Cele mai periculoase zone pentru lucrătorii umanitari sunt, fără îndoială, teritoriul palestinian din Fâşia Gaza, unde au fost ucişi 181 de lucrători umanitari, şi Sudan, unde 60 de lucrători umanitari şi-au pierdut viaţa anul trecut.

În 2024, violenţa împotriva lucrătorilor umanitari a crescut în 21 de ţări faţă de anul anterior, actorii statali fiind autorii cei mai comuni.