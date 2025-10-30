ANALIZĂ | Cum ar putea floarea-soarelui cultivată de fermierii români să alimenteze avioanele Europei / Andre Negreiros (Corteva), despre potențialul biocombustibililor: „Este o oportunitate uriașă pentru fermierii din România”

Europa se află pe punctul de a lua o decizie importantă care ar putea deschide o nouă piață pentru fermierii români, contribuind în același timp la reducerea emisiilor de carbon din aviație. Să descoperim cum ingeniozitatea modernă, combinată cu o practică agricolă veche, poate deține cheia pentru a consolida securitatea energetică a Europei într-un mod durabil, fără a concura pentru terenuri sau resurse suplimentare, afirmă Andre Negreiros, Liderul Unității Comerciale Europa Centrală și de Est, Corteva Agriscience, în exclusivitate pentru G4Food.

„Astăzi, în Europa se discută intens despre cum ne putem întări autosuficiența și produce mai multă energie locală. În același timp, societatea se confruntă cu provocările generate de schimbările climatice, care trebuie abordate prin inovație. De exemplu, în prezent, aviația întâmpină dificultăți în găsirea unor surse de combustibil sustenabil pentru aviație (SAF) care să fie competitive ca preț. Acest lucru este determinat de noile reglementări europene care impun companiilor aeriene să includă cel puțin 2% SAF în amestecul lor de combustibil, obiectivul urmând să crească la 70% până în 2050.

Biocombustibilii proveniți din agricultură ar putea fi o parte a soluției. Culturile precum floarea-soarelui, de exemplu, conțin un procent ridicat de ulei în semințele lor, ceea ce le face materii prime ideale pentru producția de biocombustibili. În Europa, rolul fermierilor în producerea de energie sustenabilă este adesea subestimat. Acest lucru se întâmplă deoarece, având o cantitate limitată de teren agricol fertil, Europa trebuie să acorde prioritate producției de hrană și furaje – iar acest lucru este cu atât mai adevărat în România. Totuși, cu inovație inteligentă și politici adecvate, biocombustibilii pot deveni o componentă esențială a viitorului energetic durabil al Europei, cu agricultura jucând un rol-cheie”, conform sursei citate.

Cât de ușor este să transformăm uleiul din semințele de floarea-soarelui în combustibil pentru avioane? „În primul rând, este mai avantajos din punct de vedere al costurilor pentru fermieri să cultive culturi oleaginoase suplimentare, precum floarea-soarelui, între sezoanele principale de recoltare, decât să se producă combustibili fosili sau combustibil sintetic pentru aviație. Avantajul utilizării culturilor oleaginoase este că lanțul valoric există deja – toate componentele seminței pot fi folosite, iar în Europa există infrastructura necesară (de exemplu, fabrici de procesare, spații de stocare și rafinării) pentru a transforma uleiul în combustibil pentru aviație.

Există o modalitate de a produce aceste culturi pe terenurile deja existente, fără a perturba producția alimentară. De mii de ani, fermierii din întreaga lume cultivă culturi de acoperire între culturile principale – grâu, soia, porumb – deoarece acestea sunt benefice pentru sănătatea solului. Culturile de acoperire captează carbonul din atmosferă, rețin apa și nutrienții în sol și previn eroziunea. Adesea, aceste culturi sunt întoarse în sol fără a fi folosite, dar nu trebuie să fie așa.

Astăzi, colaborăm cu fermieri pentru a testa potențialul de a cultiva plante oleaginoase ca și culturi de acoperire, precum floarea-soarelui. În parteneriat cu companii energetice care rafinează și procesează acest ulei, aceste culturi pot avea o piață – un aspect esențial pentru securitatea financiară a fermierilor – iar noi știm că rafinarea uleiurilor vegetale de calitate superioară în SAF, conform standardelor europene, este un proces deja bine pus la punct. Acest SAF poate fi apoi furnizat direct aeronavelor, la fel ca orice alt combustibil”, menționează Andre Negreiros.

Cultivarea de plante pentru biocombustibili va deveni din ce în ce mai profitabilă pentru fermieri. În 2024, dimensiunea pieței globale a biocombustibililor era estimată la 132,13 miliarde USD, iar până în 2034 se preconizează că va ajunge la 257,6 miliarde USD, aviația urmând să crească cel mai rapid în această perioadăi. Aceasta ar putea reprezenta o oportunitate uriașă pentru fermierii din Europa – și chiar aici, în România – de a genera noi surse de venit și, în același timp, de a contribui la o Europă mai sustenabilă, mai arată liderul Unității Comerciale Europa Centrală și de Est de la Corteva Agriscience.

„La nivel național, strategia energetică a României stabilește obiective clare pentru integrarea biocombustibililor avansați în mixul energetic, vizând cel puțin 1% biocombustibili avansați în transporturi până în 2025 și 3,5% până în 2030ii. Deși sectorul local este încă la început, potențialul agricol al țării, împreună cu baza solidă de fermieri inovatori, poziționează România ca un teren fertil pentru dezvoltarea acestui domeniu. De exemplu, culturile precum floarea-soarelui, cultivate pe scară largă în România, conțin un procent ridicat de ulei în semințe, ceea ce le face materii prime ideale pentru producția de biocombustibili. Deja există practici emergente printre fermierii români de a utiliza soiuri de floarea-soarelui cu ciclu scurt ca și culturi intermediare, în special ca a doua cultură după recoltarea grâului.

Fiind unul dintre cei mai mari și mai cunoscuți producători mondiali de semințe de înaltă tehnologie și soluții de protecție a culturilor – cu peste 120 de centre de cercetare și dezvoltare la nivel global și investiții de peste patru milioane de dolari pe zi în R&D – la Corteva Agriscience, tehnologia noastră avansată de ameliorare a plantelor ajută la dezvoltarea celor mai bune semințe oleaginoase, adaptate terenului și climei, pentru a fi folosite în sisteme de dublă cultură, adăugând o sursă suplimentară de venit pentru fermieri. Planificăm contractarea fermierilor pentru a introduce noi sisteme de cultură care utilizează semințe brevetate Corteva, potrivite pentru producția de SAF. Avem o rețea solidă în rândul comunității agricole, incluzând mii de fermieri dedicați și harnici din Europa, și continuăm să stabilim parteneriate cu procesatori de cereale și companii energetice pentru rafinarea și comercializarea combustibilului. Acest lucru ar putea aduce beneficii țărilor precum România, unde agricultura nu este doar un pilon al economiei, ci și un domeniu în care fermierii români sunt renumiți pentru producția de înaltă calitate și grija față de sol și mediu.

Poate vă întrebați de ce nu folosesc companiile petroliere doar deșeurile agricole pentru a produce biocombustibili pentru aviație? Să ne întoarcem un pas. Există trei modalități principale de a satisface cererea de biocombustibili. Prima este utilizarea materialelor reziduale provenite din alte procese. Totuși, acestea sunt deja foarte solicitate de alte sectoare, cum ar fi transportul rutier, și nu sunt suficiente pentru a acoperi și nevoile aviației. A doua este producția de SAF prin metode sintetice – însă aceasta este de până la zece ori mai scumpă decât combustibilul convențional pentru aviație, ceea ce ar putea duce la creșteri de preț pentru consumatori și la încetinirea tranziției energetice.

Noi considerăm că, dacă fermierii cultivă oricum culturi de acoperire – pentru sănătatea solului – de ce să nu-i ajutăm să obțină venituri din acestea? Dacă sunt stimulați corespunzător, fermierii pot începe imediat să cultive. Dublarea culturilor este ușor de implementat, sustenabilă și ar crea noi surse de venit pentru fermieri, într-un moment în care aceștia se confruntă cu presiuni crescânde.

Mult timp s-a crezut că Europa nu are suficient teren arabil disponibil pentru producerea de culturi energetice. Desigur, trebuie să evităm utilizarea terenurilor forestiere, vitale pentru natură și biodiversitate. Însă fermierii pot cultiva plante pentru biocombustibili ca parte a unei rotații de culturi duble, în sezonul de iarnă sau de vară, fără a concura cu producția alimentară. Folosind tehnologii precum semințele oleaginoase performante, putem valorifica terenurile deja utilizate, fără a afecta producția de alimente – un avantaj logic atât pentru fermieri, cât și pentru societate.

Fermierii și industria au nevoie de reglementările potrivite pentru ca acest lucru să devină realitate. În prezent, Comisia Europeană lucrează la definirea termenului de „cultură intermediară” în cadrul Directivei privind energia regenerabilă. Fără această definiție, fermierii vor ezita să cultive dacă nu sunt siguri că vor avea o piață pentru produsele lor. Considerăm că este esențial ca această definiție să fie cât mai largă posibil. Astfel, factorii de decizie pot permite fermierilor europeni să aleagă singuri care culturi oleaginoase se potrivesc cel mai bine cu sezonul lor agricol – pentru că nu toate culturile cresc în aceleași condiții și fermierii sunt cei mai în măsură să decidă.

Fără o definiție largă, fermierii europeni riscă să fie excluși din procesul de cultivare a plantelor pentru biocombustibili. Flexibilitatea este esențială pentru extinderea producției agricole destinate energiei și pentru reziliența piețelor europene. În caz contrar, ar fi afectată securitatea și autonomia energetică a UE.

Dacă luăm în considerare valoarea potențială a acestei piețe de biocombustibili sustenabili aflate în plină expansiune, este o oportunitate care nu trebuie ratată. Poate fi un triplu câștig – pentru guverne, pentru societate și pentru fermieri – prin atingerea obiectivelor de sustenabilitate, sprijinirea transportului aerian verde și crearea de noi oportunități economice în comunitățile agricole”, conchide sursa menționată anterior.