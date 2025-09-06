Ambasadorul României la Washington: „Nu ştiu de unde această percepţie că relaţia dintre România şi Statele Unite este îngheţată, suspendată, blocată / Relaţia este perfect funcţională / Are toate şansele să fie mai degrabă întărită şi consolidată în anii următori”

Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii „perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată”, afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru. Acesta susţine că există „contacte la nivel înalt” între administraţia de la Bucureşti şi cea de la Casa Albă, subliniind că nu ştie de ce au unele persoane percepţia că între cele două state nu ar mai exista relaţii, transmite News.ro.

„Nu ştiu de unde această percepţie că relaţia dintre România şi Statele Unite este îngheţată, suspendată, blocată. Relaţia este perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată şi are toate şansele să fie mai degrabă întărită şi consolidată în anii următori, sigur, asta depinde de noi, de măsura în care conturăm o agenda de priorităţi care să se potrivească pe agenda de priorităţi a Casei Albe şi evident că lucrăm şi cu Casa Albă, şi cu Departamentul de Stat, şi cu Departamentul Apărării şi cu alte agenţii din America pentru a alinia interesele noastre”, a afirmat Andrei Muraru în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima Tv.

Diplomatul susţine că există discuţii bilaterale pe teme precum securitatea naţională, industria de apărare, întărirea posturii energetice a României, dat şi domeniul tehnologiilor, cu accent pe tehnologiile înalte şi întărirea capacităţilor cibernetice şi nu în ultimul rând reconstrucţia economică a Ucrainei.

„În mod evident că am avut contacte la nivel înalt, a existat convorbirea între cei doi preşedinţi imediat după alegerile din 18 mai, apoi la nivelul miniştrilor de Externe. Noi ne-am întâlnit în ultimele şase luni – totuşi vorbim despre o administraţie care s-a instalat în urmă cu şase luni la Washington, una care s-a instalat în urmă cu trei luni la Bucureşti – am avut contactele noastre cu echipele de securitate ale preşedintelui Trump şi ale vicepreşedintelui Vance, cu Departamentul de stat, cu Departamentul apărării şi sunt în curs de perfectare şi alte evenimente şi întâlniri care vor consolida această relaţie şi sper că vor risipi această percepţie (potrivit căreia între cele două state nu mai există relaţii – n.r.)”, a adăugat Andrei Muraru.