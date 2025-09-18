Alpine caută colegul potrivit pentru Pierre Gasly – Posibilele opțiuni pentru echipa franceză de Formula 1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Pierre Gasly este sigur că va pilota un monopost Alpine sezonul viitor, dar nu se știe încă cine îi va fi coechipier.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dacă Alpine este în dificultate în acest sezon, este și pentru că, asemenea celor de la Red Bull, nu reușește să pună un pilot competitiv în a doua sa mașină. Astfel, Pierre Gasly a înscris 100 % din cele 20 de puncte obținute de echipa franceză de la Marele Premiu al Australiei încoace, transmite L’Equipe.

Australianul Jack Doohan și argentinianul Franco Colapinto s-au succedat în cel de-al doilea scaun, cu rezultate la fel de mediocre pentru unul ca și pentru celălalt. Găsirea și fidelizarea unui pilot performant este, așadar, unul dintre numeroasele șantiere ale lui Flavio Briatore și echipei sale înainte de a începe sezonul 2026, când va avea loc o mare schimbare de regulament. Ar fi putut fi Valtteri Bottas sau Sergio Perez, care au fost în contact cu Alpine, dar aceștia au ales în cele din urmă noua aventură americană Cadillac.

„Mi se cere părerea, apoi sunt mai mult conversații pentru a fi deschis cu echipa”, a comentat Gasly, recent prelungit până în 2028, despre procesul în curs, joi, de la Baku. „Cu Flavio (Briatore), avem o relație cu adevărat onestă și deschisă, nu există nimic ascuns. Și, de altfel, el este la fel de deschis și onest în ceea ce spune în presă.”

„Așa cum am spus întotdeauna, avem nevoie de cel mai rapid pilot posibil, care să fie, de asemenea, eficient în ceea ce privește feedbackul tehnic și care să poată, de asemenea, să ajute la strategii”, a adăugat el. „Când te bați mai în față cu două mașini, poți profita mai mult, poți încerca mai multe lucruri la nivel de strategie.”

Care dintre acești candidați are, deci, profilul ideal pentru a-l sprijini pe Gasly anul viitor?

Jack Doohan

Australianul de 22 de ani a avut onoarea de a fi titularizat la începutul sezonului, după ce a putut disputa un Mare Premiu la finalul anului trecut, la Abu Dhabi, înlocuindu-l pe Esteban Ocon. Dar a fost un angajament fără nicio garanție pentru viitor și, de altfel, după doar șase curse, Doohan a fost înlăturat.

Rezultatele sale și accidentele sale nu pledau, desigur, prea mult în favoarea lui, cu un loc 11 ca cel mai bun rezultat în calificări (Bahrain) și un loc 13 în cursă (China). Dar australianul, redevenit pilot de rezervă, a fost sacrificat în mare parte pentru că era nevoie să se găsească repede un înlocuitor pentru Ocon, plecat la Haas. De ce să nu i se acorde o a doua șansă?

Franco Colapinto

Este, în prezent, alegerea cea mai logică, deoarece argentinianul de 22 de ani se află la volanul mașinii. Dar este oare cea mai pertinentă? Sosit cu un mare hype, generat în special de fanii argentinieni, și cu buzunarele bine umplute de sponsorii săi, Franco Colapinto trebuia, la momentul titularizării sale în mai, înainte de Imola, să rămână doar pentru 5 Mari Premii.

Fostul pilot Williams (9 Mari Premii în 2024) va disputa la Baku a 10-a sa cursă consecutivă cu Alpine. Din păcate, performanțele sale nu au fost la nivelul așteptat, cu doar patru Q2 și un loc 11 ca cel mai bun rezultat, la Zandvoort.

Paul Aron

Are vreo șansă pilotul de rezervă al lui Alpine să fie următorul pe listă? Sosit pe vremea când Oliver Oakes conducea echipa, estonianul de 21 de ani pare destul de bine văzut de Briatore. A fost împrumutat la Sauber pentru două sesiuni de antrenamente libere, la Silverstone și Budapesta, și tocmai a efectuat una pentru Alpine la Monza. Timp de rulaj care poate da de înțeles că echipa franceză se gândește la el.

Al treilea în Campionatul de F2 anul trecut, Aron a lucrat mult pe simulator și a petrecut timp și în TPC (Testing of Previous Cars). Ar putea fi el alegerea bună?

Mick Schumacher

Germanul este în prezent pilot Alpine, dar în WEC, la categoria Hypercar, unde dispută al doilea său sezon. Dacă în 2024 Mick Schumacher mai avea în minte dorința și posibilitatea de a reveni în F1, acest lucru pare mai puțin probabil anul acesta. Dar germanul, în vârstă de 26 de ani, are un nume care răsună în întreaga lume și o experiență în F1, cu 43 de starturi la Haas în 2021 și 2022.

Desigur, această primă aventură nu s-a desfășurat foarte bine, dar nimic nu spune că a doua nu ar putea fi mai bună. Problema este că Briatore a declarat recent că Schumacher nu se află pe lista sa. Este suficient pentru a-l exclude complet?

Yuki Tsunoda (sau Liam Lawson)

Ipoteza poate părea ciudată la prima vedere, dar dacă reflectăm puțin, capătă consistență, mai ales pentru japonez. Yuki Tsunoda, prezent în familia Red Bull în F1 din 2021, a fost în sfârșit promovat alături de Max Verstappen anul acesta, dar cu rezultate aproape catastrofale comparativ cu cele ale olandezului. Există, așadar, șanse să fie dat afară la finalul sezonului, pentru a face loc lui Isack Hadjar.

Cine a cunoscut un asemenea destin nu cu mult timp în urmă? Pierre Gasly. Tsunoda, 25 de ani, ar putea urma aceeași traiectorie ca francezul și ajunge la Alpine, unde ar regăsi un prieten în plus. Probabilitatea ca neo-zeelandezul Liam Lawson să treacă de la Racing Bulls la Alpine pare mult mai mică.

Un pilot de F2

Dacă Alpine nu se teme să aibă încredere într-un pilot fără experiență, unii candidați par mai plauzibili decât alții. Ne gândim la olandezul Alex Dunne, actualul loc 5 în F2 la Rodin, protejat McLaren, dar despre care unele zvonuri menționează teste TPC în curând cu Alpine. Sau italianul Leonardo Fornaroli, liderul campionatului cu Invicta și care nu este legat de nicio echipă de F1.