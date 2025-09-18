G4Media.ro
Alertă sanitară în India după creşterea numărului de infecţii cu o amibă…

bacterie, E.coli, infectie, laborator, medicina
Foto: 342154636 © Anastasiia Larionova | Dreamstime.com

Alertă sanitară în India după creşterea numărului de infecţii cu o amibă „mâncătoare de creier”

18 Sep

Autorităţile statului indian Kerala, din sudul ţării, au emis o alertă sanitară după ce au înregistrat o creştere a numărului de decese şi de infecţii cauzate de o amibă „mâncătoare de creier”, care s-au dublat faţă de anul trecut, informează joi agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

De la începutul anului, amiba Naegleria fowleri, un organism microscopic care se dezvoltă în apele dulci şi calde ale lacurilor şi râurilor, a provocat 19 decese şi 72 de cazuri de infecţie, au precizat autorităţile sanitare ale acestui stat.

Cel puţin nouă persoane au murit şi alte 24 au fost infectate în septembrie, după ce au fost contaminate cu această amibă, aflată anul trecut la originea a nouă decese şi a 36 de cazuri.

„Efectuăm teste la scară largă”, a declarat pentru AFP doctorul Altaf Ali, membru al unei echipe formate de autorităţile statului pentru a opri orice răspândire.

Numărul de cazuri rămâne totuşi redus la nivelul Indiei, cea mai populată ţară de pe planetă, cu peste 1,4 miliarde de locuitori.

Infecţiile nu se pot transmite de la om la om, însă amiba pătrunde în creier prin nas, odată cu apa murdară, provocând în trei până la şapte zile migrene puternice, febră, o înţepenire a cefei şi vărsături, urmate de ameţeli, letargie, confuzie şi halucinaţii.

„Anul acesta au apărut cazuri noi în tot statul, spre deosebire de anii precedenţi când erau limitate la focare izolate”, a subliniat Ali.

Din 1962, circa 500 de cazuri au fost semnalate la nivel mondial, în special în Statele Unite, India, Pakistan şi Australia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

