Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Evo Morales, vizat de un mandat de arestare și cu candidatura respinsă, acuză scrutinul de listă de legitimitate

Fostul preşedinte al Boliviei, Evo Morales, înlăturat din cursa prezidenţială şi vizat de un mandat de arestare, a denunţat duminică un scrutin „lipsit de legitimitate”, afirmând că votul nul, pe care el l-a încurajat în timpul campaniei, va câştiga, informează AFP, transmite Agerpres.

Aproape opt milioane de alegători votează duminică pentru a alege un succesor pentru Luis Arce – care nu candidează pentru un nou mandat -, într-o ţară cufundată într-o gravă criză economică şi care ar putea bascula spre dreapta după 20 de ani de guverne socialiste.

„Acest vot va demonstra că este vorba de alegeri fără legitimitate”, a declarat fostul preşedinte de stânga, după ce a votat în fieful său din Chapare, în centrul Boliviei, unde el s-a retras din octombrie.

„Pentru prima dată în istorie: dacă nu va exista fraudă, votul nul se va clasa pe primul loc”, a susţinut Morales, exprimându-şi regretul cu privire la „alegeri fără popor, o democraţie fără Bolivia profundă”.

Îmbrăcat într-o cămaşă albă şi cu sandale, fostul şef al statului bolivian a votat înconjurat de zeci de susţinători ai săi care, ţinându-se de mâini, au format un cordon de securitate în jurul lui.

Primul preşedinte bolivian de origine indigenă, care s-a aflat la putere din 2006 până în 2019, este vizat de un mandat de arestare într-un dosar în care el este acuzat că a violat o minoră, acuzaţie pe care el o respinge.

Dorind cu toate acestea să candideze pentru un al patrulea mandat, el a fost descalificat de Curtea Constituţională, care a limitat numărul de mandate prezidenţiale la două.

Milionarul de centru-dreapta Samuel Doria Medina, 66 de ani, şi fostul preşedinte de dreapta Jorge Quiroga, 65 de ani, sunt pe primele locuri în sondaje, dintre cei opt candidaţi înscrişi în cursă.

Scrutinul ar urma de asemenea să înnoiască Parlamentul bicameral al Boliviei.