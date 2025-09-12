Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă: Migraţia ilegală în UE a scăzut cu 21% în primele opt luni din 2025

Sosirile de imigranţi ilegali în Uniunea Europeană au scăzut cu 21% între ianuarie şi august 2025, ajungând la 112.385, conform datelor preliminare publicate vineri de Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (Frontex), care a raportat o creştere de 22% a intrărilor ilegale în regiunea mediteraneană a Spaniei, informează agenția de știri EFE.

„Intrările ilegale în Uniunea Europeană au scăzut cu 21% în primele opt luni din 2025, ajungând la 112.375”, a indicat Frontex într-un comunicat ce raportează o creştere de 22% a imigraţiei ilegale în zona occidentală a Mării Mediterane, unde se află Spania, regiune în care agenţia europeană a înregistrat între ianuarie şi august 11.791 de intrări ilegale pe teritoriul UE ale unor persoane provenind, în cea mai mare parte, din Algeria, Somalia şi Maroc, transmite Agerpres.

„Numai în august, sosirile au crescut cu 60% , a indicat comunicatul Frontex.

„Ieşirile din Algeria reprezintă peste 90% din detectările din acest an, deoarece reţelele infracţionale algeriano-marocane oferă opţiuni economice variate pentru a ajunge în Spania”, a precizat comunicatul Frontex.

În schimb, s-a înregistrat o scădere a sosirilor ilegale în Uniunea Europeană din vestul Africii cu 52%, numărul imigranţilor provenind din Mali, Senegal şi Guineea ajungând la 12.147.

Conform datelor preliminare ale Frontex, zona în care s-au înregistrat cele mai multe traversări ilegale către UE a fost cea a Mării Mediterane centrale, care s-a menţinut în primele opt luni ale anului cu 41.898 de migranţi ilegali.

În regiunea estică a Mării Mediterane şi în zona Balcanilor de Vest, agenţia europeană a constatat o scădere a sosirilor ilegale cu 18%, respectiv 47%, ajungându-se la 31.910, respectiv 7.856 de traversări neregulamentare ale frontierelor.

De asemenea, a existat o scădere de 44% pe frontiera terestră din estul Europei, ajungându-se la 6.530 de intrări ilegale.

Pe de altă parte, Frontex a subliniat că cel mai mare flux de intrări neregulamentare a fost detectat în Regatul Unit, fiind înregistrate 46.381 de tentative de traversări ilegale ale Canalului Mânecii în primele opt luni ale acestui an.