Afișe anti-migranți „Apără-ți orașul” în București: mesaje xenofobe în centrul Capitalei exploatează un caz de violență sexuală pentru a promova ura împotriva străinilor

Pe Bulevardul Magheru din centrul Bucureștiului au apărut postere care instigă cetățenii împotriva migranților, folosind cazul unui bărbat nigerian arestat preventiv sub acuzația de violare a unei prostituate. Fotografia unui astfel de afiș a fost postată de un utilizator pe Facebook. Mesajul afișelor, lipite unul lângă celălalt, care nu sunt asumate de o organizație, este „Apără-ți orașul / Un migrant nigerian a comis violuri în serie, în București”. Retorica dură anti-migranți a fost lansată de lideri ai partidelor extremiste AUR și SOS.

”Omul ar trebui să se bucure de o prezumție (de nevinovăție – n.red), cum e firesc într-o pretinsă țară europeană democratică. Nu vreau să perpetuez ideea. Valul ăsta de hate e sufocant și extremismul tot mai evident și mai îndrăzneț o să ducă la lucruri grave”, scrie autorul postării.

Persoana care a semnalat afișele xenofobe a declarat pentru G4Media că acestea sunt lipite pe un perete de lângă fostul cinema Patria de pe Bulevardul Magheru din centrul Capitalei, astfel încât „nu ai cum să le ratezi”. Acesta spune că atenția i-a fost atrasă pentru că mesajul vizează în mod special migranții.

În România s-au înregistrat în ultimele luni mai multe agresiuni la adresa muncitorilor migranți. Spre exemplu, în august, un tânăr străin, livrator de mâncare, a fost atacat pe stradă, în București. Atacatorul l-a lovit cu pumnul în față pe băiatul nepalez care era cu bicicleta și cu geanta în spate, strigându-i: „Mergi în țara ta”.

Vicepreședintele partidului extremist AUR, Dan Tanasă, avusese cu câteva zile înainte un discurs anti-imigranți virulent. ”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a cerut deputatul AUR, Dan Tanasă, pe pagina sa de Facebook. Dan Tănasă susținuse anterior în Parlament că România nu trebuie să mai primească imigranți, iar el personal nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”. Imediat după postarea lui Tănasă, un scandal a izbucnit între mai multe persoane angajate la o fabrică de mobilă din Baia Mare. Conflictul ar fi izbucnit spontan între muncitorii români și nepalezi.

Reacția civică

Bogdan Cazacioc, membru al inițiativei civice „Vrem schimbare”, care monitorizează mesajele xenofobe și pro-legionare din București, a condamnat afișele într-o declarație pentru G4Media.

”Sunt de acord că statul român și poliția trebuie să protejeze victimele violenței sexuale, indiferent de cine este victima și cine este agresorul. În opinia mea, afișele respective exploatează acest caz oribil cu scopul de a promova un discurs al urii și intoleranței față de oricine nu este român și locuiește sau muncește în București. De aici și mesajul «Apără-ți orașul» ca apel la acțiune pe afișele lipite. Cel mai probabil este vorba despre grupări de extremă dreapta, rasiste, anti-imigranți, care folosesc acest caz pentru a-și promova obiectivele și discursul rasist. Există și alte cazuri de agresiuni sexuale în București, dar respectivele grupări nu au lipit afișe pentru acelea.”

Cazacioc afirmă că astfel de mesaje creează un climat de frică, mai ales pentru minorități, și testează limitele aplicării legii de către autorități.

Bogdan Cazacioc spune faptul că afișele apărute pe Bulevardul Magheru fac parte nu doar dintr-o campanie de propagandă extremistă, ci și dintr-o problemă mai amplă a afișajului ilegal în București.

„În primul rând, e vorba despre afișaj ilegal. Orice afiș – fie că e despre un concert, despre îngrijire copii sau despre un festival – ar trebui lipit doar în spațiile special amenajate de Primărie. Aici însă vorbim de afișe lipite ilegal, în plus cu un discurs instigator care instrumentalizează o situație gravă. Asta complică problema și mai mult.”

Cazacioc afirmă că autoritățile locale ar trebui să gestioneze mai serios spațiul public, pentru a preveni proliferarea mesajelor violente și extremiste.

”Evident, Primăria și Poliția ar trebui să facă mai mult pentru a asigura un climat mai puțin violent și agresiv în spațiul public. Din păcate, vedem că Bulevardul Magheru este plin de afișe ilegale, deși primarul interimar a promis că va face curățenie. Situații similare sunt și la Podul Basarab, unde un mesaj legionar a rămas mai bine de un an fără să fie îndepărtat, deși Poliția a deschis dosar penal. Primăria, care administrează pasajul, nu a făcut însă nimic vizibil.”

Acesta consideră că lipsa de reacție transmite un semnal negativ în societate: „Faptul că astfel de simboluri și mesaje extremiste rămân în spațiul public arată că administrația locală nu le consideră o prioritate. Asta transmite ideea că astfel de grupări pot să-și marcheze teritoriul în oraș, să afișeze lozinci de tipul «apără-ți orașul» și să se folosească de infrastructura publică pentru propaganda lor. E periculos, pentru că dă impresia că aceste mișcări au legitimitate. E de dorit ca Primăria și Poliția să fie mai implicate și să aplice legea, pentru a ne asigura că trăim într-un oraș sigur, unde simbolurile extremiste și mesajele de ură sunt îndepărtate imediat, nu tolerate.”

Context: Simbolism neolegionar

Afișele fac parte dintr-o revenire mai largă a simbolurilor neolegionare și de extremă dreaptă în București. Inițiativa civică „Vrem schimbare” monitorizează fenomenul neolegionar și extremist în București, colectând dovezi despre stickere și graffiti cu simboluri interzise, cum ar fi cele ale Gărzii de Fier și ale Mișcării Legionare. Aceste mesaje apăreau anul trecut pe panouri rutiere, semne de circulație și clădiri publice, în zone precum Bd. Magheru, Zona Gării de Nord, dar și în apropierea școlilor și liceelor.

Cadrul legal

Legea română (Legea 217/2015, care modifică OUG 31/2002) interzice crearea, distribuirea sau afișarea publică a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Încălcările se sancționează cu închisoare de 3 luni până la 3 ani și cu restricționarea unor drepturi.

Cu toate acestea, aplicarea legii a fost inconsistentă. Incidente precum apariția repetată a afișelor pe Bulevardul Magheru sau a graffiti-urilor în alte zone ale orașului arată lacune în monitorizare și sancționare. Inițiativa civică Vrem Schimbare a documentat aceste cazuri și a încurajat cetățenii să le semnaleze autorităților, ceea ce a dus la înlocuirea unor indicatoare rutiere vandalizate din zone centrale.

Exemple de acțiune civică

În noiembrie 2023, grupuri civice au documentat numeroase semne de circulație afectate de propaganda neolegionară și au reușit să determine Primăria să intervină.

Stickerele și afișele cu mesajul „1927, ne-am întors” și portretele lui Codreanu sau Antonescu au fost înlăturate sau acoperite în zone precum Calea Victoriei, Piața Revoluției și Bd. Nicolae Bălcescu.

Cetățenii sunt încurajați să intervină direct, fie prin îndepărtarea stickerelor, fie prin lipirea unor mesaje pozitive, democratice și antirasiste.

Marincea a vorbit într-un articol precedend despte importanța educației publice: „Cetățenii trebuie să învețe să recunoască simbolurile și mesajele extremiste. Școlile, jurnaliștii și campaniile publice au un rol crucial în conștientizarea pericolului propagandei neolegionare.”. Ea a mai spus că autoritățile trebuie să intervină rapid atunci când astfel de simboluri devin vizibile, pentru a crea un mediu urban sigur, în care extremismul și discursul de ură sunt combătute activ.