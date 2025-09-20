G4Media.ro
Sursa foto: Facebook/ BER – Berlin Brandenburg Airport

Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles avertizează că sunt întârzieri după un atac informatic

Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles se confruntă sâmbătă cu urmările unui atac informatic şi avertizează că unele curse aeriene vor suferi întârzieri sau vor fi anulate, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Pe site-ul de internet al aeroportului din capitala Belgiei a apărut un anunţ conform căruia furnizorul de servicii de check-in şi îmbarcare a fost atacat de hackeri vineri seara şi se aşteaptă perturbări masive ale orarului zborurilor. Sunt posibile doar operaţiunile manuale aferente serviciilor respective.

Tot vineri a fost atacat şi sistemul de procesare a pasagerilor de la aeroportul Berlin-Brandenburg, care a fost nevoit să întrerupă conexiunea la sisteme. Atacul nu a vizat direct aeroportul.

O notă a aeroportului Heathrow de lângă Londra precizează că şi acolo sunt posibile întârzieri din cauza unei „probleme tehnice” ale furnizorului de servicii pentru check-in şi îmbarcare pentru mai multe companii aeriene.

Deocamdată, dpa nu a reuşit să afle dacă sunt afectate şi alte aeroporturi europene; cele din Frankfurt şi Hamburg au comunicat că nu au avut probleme, iar activitatea decurge normal.

