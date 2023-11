Actrița Melissa Barrera, concediată din Scream 7 din cauza postărilor despre conflictul Israel-Gaza, considerate antisemite

Actrița mexicană Melissa Barrera a fost concediată din viitorul sequel al filmului Scream, după ce compania de producție a declarat că postările sale recente pe rețelele de socializare pro-palestiniene au fost antisemite, scrie BBC.

Vedeta a postat în mod regulat despre conflictul dintre Israel și Gaza, inclusiv a redistribuit o postare care acuza Israelul de „genocid și purificare etnică”.

Compania de producție Spyglass a declarat că are „toleranță zero față de antisemitism sau de incitarea la ură sub orice formă”.

Barrera nu a făcut încă niciun comentariu.

Cu toate acestea, înainte de a fi anunțată plecarea ei, ea a redistribuit un citat de pe un alt cont pe Instagram, în care scria: „La sfârșitul zilei, aș prefera să fiu exclusă pentru cine includ, decât să fiu inclusă pentru cine exclud”.

Această postare a fost interpretată de unii dintre urmăritorii ei ca o referire la faptul că a fost concediată din film.

Barrera a jucat în precedentele două filme Scream și a jucat, de asemenea, în recenta versiune ecranizată a filmului Carmen și în adaptarea din 2021 a musicalului de teatru In The Heights.

Alte postări împărtășite de Barrera în ultimele săptămâni au inclus una despre denaturarea Holocaustului „pentru a stimula industria israeliană de armament” și o alta în care spunea că Gaza este „tratată în prezent ca un lagăr de concentrare”.

Într-o declarație remisă publicației Variety, un purtător de cuvânt al companiei de producție Scream 7, Spyglass, a declarat că poziția sa a fost „fără echivoc și clară”.

Acesta a spus: „Avem toleranță zero față de antisemitism sau de incitarea la ură sub orice formă, inclusiv referințe false la genocid, purificare etnică, denaturarea Holocaustului sau orice altceva care trece flagrant linia de demarcație a discursului instigator la ură.”

Franciza Scream a fost relansată în 2022, al cincilea film a obținut 137 de milioane de dolari (109 milioane de lire sterline) la box office, iar al șaselea a câștigat 169 de milioane de dolari (135 de milioane de lire sterline).

Concedierea lui Barrera a urmat după ce s-a aflat că actrița Susan Sarandon a fost concediată de agenția de talente de la Hollywood UTA, după ce a vorbit la un miting pro-palestinian.

Imagini de la eveniment arată cum Sarandon încurajează oamenii să vorbească în sprijinul palestinienilor.

„Oamenii pun întrebări, oamenii se ridică în picioare, oamenii se educă, oamenii se îndepărtează de spălarea creierului care a început când erau copii”, a spus ea.

Sarandon i-a încurajat pe cei prezenți să „fie puternici, să aibă răbdare, să fie clari și să fie alături de oricine are curajul să vorbească” și a mulțumit „comunității evreiești care a venit să ne susțină”.