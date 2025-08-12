„Este fără precedent”: inteligența artificială „generează” noi miliardari într-un ritm record

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Potrivit CB Insights, în prezent există aproape 500 de unicorni legați de inteligența artificială, adică companii din sector evaluate la 1 miliard de dolari sau mai mult. Aproximativ 100 dintre acestea au fost înființate în ultimii doi ani, scrie BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Dacă ne uităm în urmă cu 100 de ani de istorie, nu am mai văzut niciodată o bogăție creată la o asemenea scară și la o asemenea viteză, este fără precedent”, a declarat Andrew McAfee, cercetător principal la MIT, pentru CNBC.

Potrivit CNBC, start-up-urile din domeniul inteligenței artificiale generează cel mai mare val de creare de bogăție din istoria recentă. Anul acesta, strângerile de fonduri reușite de Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere și alte start-up-uri au creat averi uriașe și au împins evaluările la niveluri record.

Potrivit CB Insights, în prezent există 498 de unicorni în domeniul IA, adică companii private din acest sector evaluate la 1 miliard de dolari sau mai mult, cu o valoare combinată de 2,7 trilioane de dolari. Aproximativ o sută dintre acestea au fost înființate în urmă cu mai puțin de doi ani. Există peste 1.300 de start-up-uri din domeniul IA evaluate la peste 100 de milioane de dolari.

Patru giganți din industrie au creat cel puțin 15 miliardari

Între prețurile în creștere ale acțiunilor Nvidia, Meta, Microsoft și ale altor companii de inteligență artificială cotate la bursă, constructorii de centre de date și alte infrastructuri și salariile colosale ale inginerilor din domeniul inteligenței artificiale, inteligența artificială îmbogățește multe persoane.

Apare o nouă generație de miliardari, cu evaluări amețitoare. În martie, Bloomberg a estimat că patru dintre cele mai mari companii private de inteligență artificială au creat cel puțin 15 miliardari cu o valoare netă totală de 38 de miliarde de dolari. Între timp, aproximativ zece start-up-uri din acest sector au obținut statutul de unicorn. Luați-o pe Mira Murati, de exemplu, care a părăsit OpenAI în septembrie anul trecut și a lansat Thinking Machines Lab în februarie. În iulie, ea a strâns nu mai puțin de 2 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare istorică, evaluând compania la 12 miliarde de dolari.

Aflată în prezent în discuții pentru a strânge 5 miliarde de dolari, Anthropic AI este evaluată la 170 de miliarde de dolari, de aproape trei ori mai mult decât evaluarea sa din martie. CEO-ul său, Dario Amodei, și ceilalți șase fondatori ai săi sunt acum probabil multimiliardari. La rândul său, Anysphere a fost evaluată la aproape 10 miliarde de dolari atunci când a strâns fonduri în iunie. Câteva săptămâni mai târziu, o nouă evaluare a companiei a oscilat între 18 și 20 de miliarde de dolari, ceea ce probabil îl va face miliardar pe tânărul său fondator și CEO Michael Truell.

Concentrare puternică în San Francisco

Cu toate acestea, boom-ul IA este concentrat în principal în zona golfului San Francisco, amintind de epoca dot.com. Potrivit New World Wealth și firmei britanice de consultanță Henley & Partners, San Francisco are acum mai mulți miliardari decât New York: 82 față de 66 în Big Apple. Populația milionară din Bay Area s-a dublat în ultimul deceniu, în timp ce în New York creșterea a fost limitată la 45%.

Potrivit Sotheby’s International Realty, San Francisco a înregistrat anul trecut mai multe vânzări de locuințe de peste 20 de milioane de dolari decât în orice alt an din istorie. Creșterea chiriilor, a prețurilor proprietăților și a cererii în oraș, atribuită în mare parte IA, marchează o schimbare semnificativă pentru un oraș care se confrunta cu provocări grave în urmă cu doar câțiva ani. „Concentrarea geografică a acestui val de inteligență artificială este uluitoare”, explică Andrew McAfee, de asemenea co-director al Inițiativei privind economia digitală a MIT.

„Oamenii care știu cum să înființeze, să finanțeze și să dezvolte companii tehnologice sunt aici. De 25 de ani aud spunându-se: „Acesta este sfârșitul Silicon Valley” sau că altundeva este „noua Silicon Valley”. Dar Silicon Valley este încă Silicon Valley.”