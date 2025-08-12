DeepState: Trupele ruse au avansat 10 km în regiunea Donețk în 24 de ore

Proiectul ucrainean OSINT DeepState susține că armata rusă a avansat 10 km la nord de Pokrovsk. Potrivit unei hărți postate pe site-ul DeepState, cel mai probabil trupele ruse au capturat parțial așezările Kucerov Iar și Zolotoi Kolodez, alte câteva sate fiind situate în „zona gri”, potrivit BBC.

După cum scrie DeepState, trupele ruse continuă să se bazeze pe succesul lor și avansează în direcția autostrăzii Dobropolie-Kramatorsk.

Analiștii proiectului scriu că trupele ruse găsesc breșe în apărare, își consolidează pozițiile și acumulează forțe pentru o nouă avansare.

DeepState notează, de asemenea, că există numeroase linii de fortificații în acest sector, pe care, aparent, militarii ruși au reușit să le depășească.

Proiectul citează comentarii ale personalului militar ucrainean care consideră că există pericolul unei străpungeri complete a apărării eșalonate și ca inamicul să obțină un punct de sprijin în pozițiile fortificate.