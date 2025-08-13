A plecat singurul medic din ambulatoriul de oncologie al Spitalului Județean Buzău / Pacienţii sunt nevoiţi să caute medici în sistemul privat / Activitatea ar putea fi reluată în octombrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău a anunţat că, până în luna octombrie, nu vor mai putea fi acordate consultaţii în ambulatoriul de Oncologie, după ce singurul medic angajat a luat decizia de a se retrage, pentru a funcţiona în mediul privat, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit managerului SJU, situaţia ar putea reveni la normal abia în luna octombrie.

„Este vorba de cabinetul de Oncologie medicală din ambulatoriu. În acest cabinet îşi desfăşura activitatea un medic specialist în oncologie medicală. Acest medic a decis ca, începând cu data de 1 august 2025, să nu mai desfăşoare activitate în cadrul unui spital public, mă refer la cabinetul din ambulatoriu şi a plecat în privat. Ambulatoriul secţiei Oncologie medicală este în cadrul Spitalului Gârlaşi”, a declarat directorul SJU Buzău, Sorin Pătraşcu.

Până la reluarea activităţii, pacienţii sunt nevoiţi să caute medici pentru consultaţii în sistemul privat.

„Noi am făcut demersuri pentru acoperirea acestei activităţi în cadrul ambulatoriului şi am reuşit în discuţiile cu un mediu din această specialitate să avem o promisiune pentru un transfer, dar începând din luna octombrie. Astfel, în perioada august-septembrie nu se pot acorda consultaţii în ambulatoriu, iar personalul respectiv, asistente, îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiei. La momentul acesta, bănuiesc, toţi pacienţii au plecat după medic în privat”, a precizat managerul SJU Buzău.

Pe secţia de Oncologie a SJU Buzău sunt încadraţi doi medici.