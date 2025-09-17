A fost sau nu? Presa spaniolă spune că penalty-ul care i-a adus victoria celor de la Real Madrid cu Marseille nu e justificat / Roberto De Zerbi: „E o rușine”

Real Madrid s-a impus pe Santiago Bernabeu, marți seară, în fața lui Olympique Marseille, scor 2-1, grație unui penalty obținut de Vinicius în minutul 79 și transformat ulterior de Mbappe, dar discuțiile revin asupra întrebării dacă a fost corect acordat de centralul Ifran Peljto.

Nimeni, nici în tabăra marsilieză, nici printre observatori, nu a contestat penalty-ul dictat în prima repriză pentru faultul lui Geoffrey Kondogbia asupra lui Rodrygo, transformat de Kylian Mbappe în minutul 29, însă al doilea a stârnit mult mai multe discuții, atunci când Facundo Madina, fundașul lui Marseille, l-a blocat pe Vinicius printr-o alunecare și, aflat la pământ, mingea l-a lovit în mână.

Antrenorul celor de la Olympique Marseille, Roberto De Zerbi, a izbucnit după meci, precizând că „al doilea nu a fost niciodată penalty, e o rușine”. „Niciodată nu a fost, aș fi spus același lucru chiar dacă era în favoarea echipei mele. După meciul lor cu Real Sociedad, toată lumea vorbea despre nedreptatea împotriva Realului Madrid”, a spus tehnicianul italian.

Intervenind în programul Marcador de la Radio Marca, fostul arbitru internațional Alfonso Pérez Burrull a considerat că penalty-ul nu era justificat: „Din punctul meu de vedere, nu a fost decizia corectă să se acorde sancțiunea maximă, pentru că e vorba de un gest natural. Jucătorul cade la sol și brațul său nu merge către minge.”

Aceeași analiză a avut-o și Mateu Lahoz, un alt fost arbitru, acum consultant pentru Movistar, potrivit L’Equipe: „Cred că fundașul face ceea ce trebuie să facă. Piciorul i se blochează, iar brațul îl folosește pentru echilibru. Brațul are o poziție naturală. Pentru mine, nu ar fi trebuit niciodată să fie penalty. Este clar și evident, altfel nu mai poți face nimic. Jucătorii se vor accidenta mult mai des dacă nu-și pot folosi brațele ca să se sprijine atunci când cad.”

În presa catalană, Mundo Deportivo reamintește că Real Madrid este acum echipa care deține recordul de penalty-uri primite în Liga Campionilor, și anume 63. Adică cu unul mai mult decât Bayern Munchen. Cotidianul din Barcelona ironizează: „În mijlocul vârtejului de plângeri ale suporterilor Realului Madrid privind tratamentul prost pe care clubul îl primește din partea arbitrilor în La Liga, situația pare cu totul diferită în Liga Campionilor.”