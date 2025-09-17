Liga Campionilor: Real Madrid a învins OM, scor 2-1 / Surpriză la Lisabona: Benfica a pierdut cu Qarabag / Juventus şi Borussia au remizat, scor 4-4

Echipa Real Madrid a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Olympique Marseille, în prima etapă a Ligii Campionilor, transmite News.ro.

Pentru Real a marcat Mbappe (29 şi 81 – ambele penalti),.iar pentru Olympique Marseille a înscris Weah (22).

Într-un alt meci, Juventus a remizat cu Borussia Dortmund, scor 4-4. Pentru Juventus au marcat Yildiz (64), Vlahovic (68, 90+4) şi Kelly (90+6), iar pentru germani au punctat Adeyemi (52), Nmecha (65), Couto (75).şi Bensebaini (86).

Benfica a pierdut cu Qarabag, scor 2-3. Pentru lusitani au marcat Barrenechea (6) şi Pavlidis (16), în timp ce pentru azeri au înscris Andrade (30), Duran (48) şi Kaşciuk (86).

Qarabag este prima echipă din Azerbaidjan care câştigă un meci în faza principală a Ligii Campionilor.

Tot marţi, Tottenham a trecut de Villarreal, scor 1-0, prin autogolul marcat de Luiz Junior (4).