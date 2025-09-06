42 de persoane au fost reţinute după o manifestaţie antiguvernamentală în Serbia / 13 polițiști au fost răniți, protestele au degenerat în violențe

Patruzeci şi două de persoane au fost reţinute în Serbia după o manifestaţie pentru alegeri anticipate, vineri seara, la Novi Sad (nord), dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a declarat sâmbătă ministrul de Interne, transmite News.ro.

Această manifestaţie, care a reunit mii de persoane împotriva preşedintelui naţionalist Aleksandar Vucic, face parte dintr-o serie de proteste organizate în toată ţara după prăbuşirea mortală a acoperişului de beton al gării din Novi Sad, care a provocat 16 morţi în noiembrie anul trecut.

Manifestanţii, conduşi de studenţi, denunţă defectele de fabricaţie legate de corupţie şi cer o anchetă transparentă.

Din luna mai, ei cer şi alegeri anticipate, ceea ce Vucic, la putere din 2014 şi reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, refuză, denunţând în mod regulat un complot străin care vizează răsturnarea sa.

Vineri seara, treisprezece poliţişti au fost răniţi într-un „atac masiv şi brutal” din partea protestatarilor şi 42 de persoane au fost arestate, a declarat ministrul de Interne Ivica Dacic la televiziunea publică RTS.

Manifestanţii au atacat cu pietre, rachete luminoase poliţia în faţa Facultăţii de Filosofie, a adăugat el, denunţând o violenţă „şocantă şi aparent planificată” pentru a fi utilizată drept „combustibil politic pentru a creşte tensiunile”.

Mult timp paşnice, demonstraţiile au degenerat în violenţe în ultimele săptămâni, din cauza, potrivit protestatarilor, a represiunii brutale a poliţiei şi a susţinătorilor guvernului.

În timpul adunării de vineri de la Novi Sad, protestatarii au aruncat cu proiectile în poliţie, care a răspuns cu grenade lacrimogene şi asurzitoare pentru a-i dispersa, potrivit unui jurnalist AFP.

Vineri seara, preşedintele Vucic a reproşat manifestanţilor că încearcă să ocupe sediul Universităţii din Novi Sad, acuzându-i că „ameninţă stabilitatea şi securitatea Serbiei”.

Duminică sunt aşteptate manifestaţii pro-guvernamentale în ţară.

Sub presiunea stradală din ultimele luni, guvernul a fost remaniat, prim-ministrul a fost înlocuit, iar mai mulţi foşti miniştri au fost arestaţi şi acuzaţi.