29 de copii din Nigeria ar putea fi condamnaţi la moarte pentru că au protestat faţă de costul vieţii

Douăzeci şi nouă de copii ar putea fi condamnaţi la moarte în Nigeria, după ce au fost trimişi în judecată vineri pentru participarea la un protest faţă de criza record a costului vieţii din ţară. Patru dintre aceştia au leşinat în instanţă din cauza epuizării înainte de a putea pleda, relatează CNN, citată de News.ro.

În total, 76 de protestatari au fost acuzaţi de 10 infracţiuni, inclusiv trădare, distrugerea proprietăţii, tulburarea ordinii publice şi răzvrătire, conform fişei de acuzare consultată de Associated Press.

Potrivit foii de acuzare, minorii aveau vârste cuprinse între 14 şi 17 ani.

Frustrarea faţă de criza costului vieţii a dus la mai multe proteste în masă în ultimele luni. În august, cel puţin 20 de persoane au fost împuşcate mortal şi alte sute au fost arestate la un protest care cerea oportunităţi şi locuri de muncă mai bune pentru tineri.

Pedeapsa cu moartea a fost introdusă în anii 1970 în Nigeria, dar din 2016 nu a mai existat nicio execuţie în ţară.

Akintayo Balogun, un avocat privat cu sediul în Abuja, a declarat că Legea privind drepturile copilului nu permite ca un copil să fie supus procedurilor penale şi condamnat la moarte.

„Prin urmare, aducerea minorilor în faţa unei instanţe federale este greşită, ab initio, cu excepţia cazului în care guvernul este în măsură să dovedească faptul că băieţii au toţi peste 19 ani”, a declarat Balogun.

În cele din urmă, instanţa a acordat cauţiune de 10 milioane de naira (5 900 de dolari) fiecărui inculpat şi a impus condiţii stricte pe care aceştia trebuie încă să le îndeplinească, a declarat Marshal Abubakar, avocatul unora dintre băieţi.

„O ţară care are datoria de a-şi educa copiii va decide să pedepsească aceşti copii. Aceşti copii au fost în detenţie timp de 90 de zile fără mâncare”, a declarat Abubakar.

Yemi Adamolekun, director executiv al Enough is Enough, o organizaţie a societăţii civile care promovează buna guvernare în Nigeria, a declarat că autorităţile nu au nicio treabă cu urmărirea penală a copiilor.

„Judecătorului-şef din Nigeria ar trebui să-i fie ruşine, este femeie şi mamă”, a declarat Adamolekun.

Deşi este unul dintre principalii producători de ţiţei din Africa, Nigeria rămâne una dintre cele mai sărace ţări din lume. Corupţia cronică face ca stilul de viaţă al funcţionarilor publici să reflecte rareori cel al populaţiei în general. Profesioniştii din domeniul medical fac adesea grevă pentru a protesta faţă de salariile mici.

Politicienii şi legislatorii ţării, adesea acuzaţi de corupţie, sunt unii dintre cei mai bine plătiţi din Africa. Chiar şi soţia preşedintelui – funcţia sa nefiind prevăzută nicăieri în constituţie – are dreptul la SUV-uri şi la alte luxuri finanţate de contribuabili.

Populaţia Nigeriei de peste 210 milioane de persoane – cea mai mare de pe continent – este, de asemenea, printre cele mai înfometate din lume, iar guvernul său s-a străduit să creeze locuri de muncă. Rata inflaţiei este, de asemenea, la cel mai ridicat nivel din ultimii 28 de ani, iar moneda locală naira este la un nivel minim record faţă de dolar.

Nigeria a fost clasificată drept un „punct fierbinte de mare îngrijorare” într-un raport al agenţiilor pentru alimente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, deoarece un număr mare de persoane se confruntă sau se preconizează că se vor confrunta cu niveluri critice de insecuritate alimentară acută în ţara din Africa de Vest.