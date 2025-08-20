G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedintele Nicuşor Dan, despre o vizită a sa în SUA: Probabil la…

Nicușor Dan Donald Trump
Sursa foto Facebook / Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan, despre o vizită a sa în SUA: Probabil la începutul anului viitor

Articole20 Aug 0 comentarii

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, că vizita sa în Statele Unite ale Americii va fi efectuată cel mai probabil, dacă totul merge conform planului, la începutul anului viitor, prilej cu care ar urma să fie discutate chestiuni concrete, de securitate şi economice, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Întrebat, miercuri, la Roşia Montană, când ar urma să efectueze o vizită în SUA, Nicuşor Dan a răspuns că „probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

Şeful statului a subliniat că e important ca până atunci să fie parcurse etapele preliminare, astfel încât la Washington să fie prezentate chestiuni concrete în privinţa dezvoltării relaţiilor româno-americane.

„Important este între timp să parcurgem etapele preliminare şi, când ne ducem acolo, să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident companiile americane, pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important să le avem”, a afirmat preşedintele.

Nicuşor Dan s-a aflat la începutul acestei săptămâni, pentru câteva zile, în Apuseni, alături de familia sa. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.