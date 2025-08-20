Preşedintele Nicuşor Dan, despre o vizită a sa în SUA: Probabil la începutul anului viitor

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, că vizita sa în Statele Unite ale Americii va fi efectuată cel mai probabil, dacă totul merge conform planului, la începutul anului viitor, prilej cu care ar urma să fie discutate chestiuni concrete, de securitate şi economice, transmite Agerpres.

Întrebat, miercuri, la Roşia Montană, când ar urma să efectueze o vizită în SUA, Nicuşor Dan a răspuns că „probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

Şeful statului a subliniat că e important ca până atunci să fie parcurse etapele preliminare, astfel încât la Washington să fie prezentate chestiuni concrete în privinţa dezvoltării relaţiilor româno-americane.

„Important este între timp să parcurgem etapele preliminare şi, când ne ducem acolo, să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident companiile americane, pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important să le avem”, a afirmat preşedintele.

Nicuşor Dan s-a aflat la începutul acestei săptămâni, pentru câteva zile, în Apuseni, alături de familia sa.