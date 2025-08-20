De la preluarea mandatului, Donald Trump a cumpărat obligaţiuni în valoare de peste 100 de milioane de dolari

Preşedintele SUA, Donald Trump, a cumpărat obligaţiuni corporative, statale şi municipale cu o valoare de peste 100 de milioane de dolari după ce a depus jurământul în luna ianuarie a acestui an, arată o serie de documente financiare publicate săptămâna aceasta, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Conform documentelor postat marţi online de U.S. Office of Government Ethics, preşedintele republican miliardar a făcut peste 600 de achiziţii financiare după data de 21 ianuarie 2025, ziua când şi-a început cel de al doilea mandat la Casa Albă. Documentele nu oferă cifre precise cu privire la fiecare achiziţie în parte, dar oferă o imagine de ansamblu.

De exemplu, printre obligaţiunile corporative achiziţionate de Trump se numără obligaţiuni emise de băncile Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, precum şi de companii precum Meta, Qualcomm, The Home Depot, T-Mobile USA şi UnitedHealth Group. La acestea se adaugă diverse obligaţiuni emise de oraşe, state, districte şi alţi emitenţi americani. Obligaţiunile acoperă domenii care ar putea să câştige de pe urma modificării politicilor americane în perioada administraţiei Trump.

Familia Trump, cunoscută în special pentru imperiul său imobiliar, hoteluri de lux şi terenuri de golf, şi-a extins în ultimii ani activitatea către noi domenii, inclusiv media digitală şi criptomonede.

Trump Organization, principalul holding care regrupează cea mai mare parte a iniţiativelor de afaceri ale preşedintelui SUA, a anunţat încă înainte de preluarea mandatului de preşedinte de către Donald Trump, că atunci când vine vorba de controlul asupra companiei, acesta va fi transferat către copiii preşedintelui, copiind un aranjament care a fost folosit şi în primul mandat al lui Trump la Casa Albă.