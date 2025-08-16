G4Media.ro
Studenții din Timișoara ies în stradă cu artă împotriva austerității

timișoara, piata libertatii, scaune concert
Foto: Ștefan Both

Studenții din Timișoara ies în stradă cu artă împotriva austerității

Studenții Universității de Vest din Timișoara (UVT), împreună cu ANOSR, transformă arta în protest. În 18 august, în cadrul campaniei EDU-CUT, ei organizează două manifeste în cadrul festivalului StudentFest, pentru a atrage atenția asupra reducerii burselor și a presiunii financiare asupra studenților.

Manifestul „Mi-am pierdut biletul” va aduce pe străzi Trenul Frustrărilor Studențești, un tren de carton în stil dragon de paradă, iar „Oameni de Hârtie” va transforma Piața Libertății într-un marș al nemulțumirilor studenților, simbolizând lipsa de sprijin și inegalitățile din educație.

StudentFest „Deficit” promovează tinerii artiști și teme sociale prin artă și cultură, oferind comunității studențești o voce vizibilă și creativă. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul festivalului

  1. Ca sa vezi, tocmai in Timisoara grindeneasca.

