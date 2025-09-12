G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

23 de morţi în Indonezia în urma inundaţiilor din insulele turistice Bali…

inhga inundatii viituri inundatie viitura isu
Sursa foto: INHGA

23 de morţi în Indonezia în urma inundaţiilor din insulele turistice Bali şi Flores, potrivit unui nou bilanţ

Articole12 Sep 0 comentarii

Bilanţul inundaţiilor de pe insulele turistice indoneziene Bali şi Flores s-a agravat vineri, numărul morţilor crescând de la 19 la 23, au anunţat serviciile de salvare, care au raportat de asemenea cinci persoane date dispărute, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

După ploile torenţiale care s-au abătut la începutul săptămânii, provocând inundaţii şi alunecări de teren în şapte districte ale insulei, autorităţile din Bali au decretat o perioadă de urgenţă de şapte zile, care a început miercuri.

Pe insulă, bilanţul intemperiilor a urcat vineri la 18 morţi, faţă de 14 în ziua precedentă, a precizat Suharyanto, şeful agenţiei naţionale de gestionare a dezastrelor (BNPB), care asemenea multor indonezieni poartă un singur nume.

„Optsprezece persoane au fost găsite moarte, două sunt încă căutate”, a declarat el vineri, fără a menţiona prezenţa unor străini printre victime.

Ajutoare de urgenţă au fost distribuite locuitorilor afectaţi, în special alimente, haine şi paturi, a adăugat el.

Intemperiile au lovit şi insula Flores, situată la circa 800 kilometri est de Bali, în provincia Nusa Tenggara de Est.

Pe această insulă, punct de plecare spre insula Komodo din oraşul Labuan Bajo, bilanţul se menţine la cinci morţi şi trei dispăruţi, a precizat directorul agenţiei locale de salvare, Tahur Rahman.

Deşi soarele a revenit în zona afectată, operaţiunile de salvare sunt îngreunate de cantitatea enormă de materiale aduse de inundaţii, care împiedică eforturile de căutare, a indicat acesta.

Indonezia este predispusă la viituri şi alunecări de teren în sezonul ploios, care durează de obicei din noiembrie până în aprilie. Precipitaţii abundente pot, totuşi, să apară şi în afara acestei perioade.

Schimbările climatice au intensificat de asemenea furtunile, ceea ce a dus la ploi mai abundente şi la viituri şi rafale de vânt mai violente.

În martie, inundaţiile şi alunecările de teren de pe insula Java, care au urmat unor ploi puternice, au lăsat în urma lor trei morţi şi cinci dispăruţi.

În ianuarie, cel puţin 25 de persoane au murit în urma intemperiilor care s-au abătut asupra centrului insulei Java.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cel puţin patru morţi şi 38 de dispăruţi în urma scufundării unui feribot în largul Bali / „Transporta şi 22 de vehicule, inclusiv 14 camioane”

Articole3 Iul 2025
0 comentarii

Sute de frigărui din carne de câine, confiscate în Bali / Zona turistică a interzis comerțul cu satay anul trecut

Articole25 Iul 2024
0 comentarii
Sursa foto: Pixabay / Sushuti

Vicepremierul Kelemen Hunor și liderul Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților vor pleca pentru o săptămână în Indonezia / În Bali vor vizita unele ”obiective economice și culturale” / Se cere diurnă majorată cu 20% și o treime din bani dați în avans

Articole31 Mai 2023
10 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.