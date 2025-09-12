23 de morţi în Indonezia în urma inundaţiilor din insulele turistice Bali şi Flores, potrivit unui nou bilanţ

Bilanţul inundaţiilor de pe insulele turistice indoneziene Bali şi Flores s-a agravat vineri, numărul morţilor crescând de la 19 la 23, au anunţat serviciile de salvare, care au raportat de asemenea cinci persoane date dispărute, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

După ploile torenţiale care s-au abătut la începutul săptămânii, provocând inundaţii şi alunecări de teren în şapte districte ale insulei, autorităţile din Bali au decretat o perioadă de urgenţă de şapte zile, care a început miercuri.

Pe insulă, bilanţul intemperiilor a urcat vineri la 18 morţi, faţă de 14 în ziua precedentă, a precizat Suharyanto, şeful agenţiei naţionale de gestionare a dezastrelor (BNPB), care asemenea multor indonezieni poartă un singur nume.

„Optsprezece persoane au fost găsite moarte, două sunt încă căutate”, a declarat el vineri, fără a menţiona prezenţa unor străini printre victime.

Ajutoare de urgenţă au fost distribuite locuitorilor afectaţi, în special alimente, haine şi paturi, a adăugat el.

Intemperiile au lovit şi insula Flores, situată la circa 800 kilometri est de Bali, în provincia Nusa Tenggara de Est.

Pe această insulă, punct de plecare spre insula Komodo din oraşul Labuan Bajo, bilanţul se menţine la cinci morţi şi trei dispăruţi, a precizat directorul agenţiei locale de salvare, Tahur Rahman.

Deşi soarele a revenit în zona afectată, operaţiunile de salvare sunt îngreunate de cantitatea enormă de materiale aduse de inundaţii, care împiedică eforturile de căutare, a indicat acesta.

Indonezia este predispusă la viituri şi alunecări de teren în sezonul ploios, care durează de obicei din noiembrie până în aprilie. Precipitaţii abundente pot, totuşi, să apară şi în afara acestei perioade.

Schimbările climatice au intensificat de asemenea furtunile, ceea ce a dus la ploi mai abundente şi la viituri şi rafale de vânt mai violente.

În martie, inundaţiile şi alunecările de teren de pe insula Java, care au urmat unor ploi puternice, au lăsat în urma lor trei morţi şi cinci dispăruţi.

În ianuarie, cel puţin 25 de persoane au murit în urma intemperiilor care s-au abătut asupra centrului insulei Java.