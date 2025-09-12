STUDIU Păsările flamingo roz migratorii îmbătrânesc într-un ritm mai lent decât cele sedentare

Păsările flamingo roz migratorii îmbătrânesc într-un ritm mai lent şi trăiesc mai mult decât cele care nu migrează, potrivit unui studiu realizat de Tour du Valat, un institut de cercetare pentru conservarea zonelor umede mediteraneene, cu sediul în regiunea Camargue, în sud-estul Franţei, relatează AFP, conform Agerpres.

Datorită unui program de inelare de o amploare unică în lume, cu zeci de mii de păsări monitorizate timp de 44 de ani, cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea păsărilor flamingo, a căror speranţă de viaţă poate ajunge la 50 de ani, depinde de strategia lor migratorie.

Păsările flamingo roz fac parte într-adevăr din speciile cu migraţie parţială, ceea ce înseamnă că unele, adulte, aleg să migreze în fiecare iarnă, în timp ce altele, numite „rezidente” rămân în acelaşi loc tot timpul anului.

În timp ce păsările flamingo roz rezidente, „bine instalate în lagunele mediteraneene”, se descurcă mai bine la începutul vieţii lor, în special pentru că îşi asumă mai puţine riscuri, ele încep să îmbătrânească la vârsta de 20 de ani, cu 40% mai repede decât cele care migrează.

Această diferenţă poate fi explicată astfel: păsările sedentare se reproduc mai devreme şi mai des, iar „costul” pentru sănătatea lor al acestei reproduceri ridicate este în cele din urmă mai mare decât „costul” energetic al migraţiei.

Studiul, publicat în revista „Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)”, bazat pe peste 27.000 de indivizi, a evaluat două criterii: reproducerea păsărilor flamingo – care durează pe tot parcursul vieţii lor – şi mortalitatea lor.

Păsările flamingo decid, în general, la începutul vieţii lor adulte dacă vor migra sau nu, a explicat pentru AFP Jocelyn Champagnon, director de cercetare la Tour du Valat şi coautor al studiului.

Acest comportament migrator a evoluat la păsările flamingo din Camargue încă din anii ’60: „Astăzi, multe păsări rămân în apropierea locurilor de reproducere”. Acest fenomen poate fi explicat „atât prin încălzirea globală – înainte, valurile de frig din timpul iernii puteau duce la rate ridicate ale mortalităţii – cât şi prin atractivitatea locului de reproducere”.

Păsările flamingo, care sunt coloniale, au nevoie să fie în număr mare pentru a avea un cuibărit reuşit, a adăugat Champagnon.

„Acumulăm dovezi care arată că, în cadrul aceleiaşi specii, indivizii adesea nu îmbătrânesc în acelaşi ritm datorită variaţiilor genetice, comportamentale şi de mediu”, a explicat Hugo Cayuela, un alt coautor, cercetător la Universitatea din Oxford.

Modelul studiului „va fi interesant de aplicat şi altor specii”, a conchis Champagnon.