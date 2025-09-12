Explozibilii confiscaţi de la cei doi cetăţeni ucraineni arestaţi în Georgia urmau să ajungă în Rusia

Autorităţile georgiene au declarat vineri că cei doi ucraineni arestaţi cu o zi înainte, având în posesie explozibili militari puternici, au fost recrutaţi de serviciile secrete ucrainene pentru a introduce aceste substanţe în Rusia, relatează AFP, conform Agerpres.

Potrivit serviciilor de securitate georgiene, în vehiculul cu care cei doi ucraineni au sosit din Turcia au fost descoperite 2,4 kg de hexogen, un explozibil militar puternic, cunoscut şi sub numele de RDX.

„Şoferului (…) i-a fost predată substanţa explozivă pe teritoriul ucrainean de către angajaţi ai serviciilor speciale ucrainene (SBU)”, au precizat serviciile georgiene într-un comunicat.

Cei doi suspecţi urmau să predea aceşti explozibili „unei anumite persoane de pe teritoriul georgian” pentru a fi transportaţi în Rusia, probabil pentru o operaţiune de sabotaj, potrivit acestei surse, citând mărturiile suspecţilor.

Pe teritoriul georgian, explozibilii urmau să fie duşi la o clădire rezidenţială într-un cartier din capitala Tbilisi.

Ucraina, care se confruntă cu o invazie rusă din februarie 2022, este acuzată că a comis mai multe operaţiuni de sabotaj pe teritoriul rus. În iunie anul trecut, ea a atacat mai multe aerodromuri ruseşti cu drone ascunse în camioane şi introduse ilegal în Rusia. Această operaţiune complexă a avariat sau a distrus numeroase avioane militare ruseşti.