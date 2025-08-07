G4Media.ro
10 trenuri formate din rame electrice vor circula de joi pe ruta…

tren electric
sursa foto: Facebook/ Ramele electrice Alstom Coradia Stream în România

10 trenuri formate din rame electrice vor circula de joi pe ruta București Nord – Constanța / Acestea se adaugă celor patru trenuri deja existente pe această relație / Programul plecărilor și sosirilor

7 Aug

Pentru îmbunătățirea condițiilor de confort pe secția București Nord – Constanța, începând cu data de 7 august 2025, CFR Călători va introduce în circulație o nouă ramă electrică Alstom – RE Coradia Stream, preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), anunță Agenția de presă Rador.
Astfel, prin operarea celor două rame puse la dispoziție de ARF, ruta București Nord – Constanța va fi asigurată de la data de 7 august 2025 cu încă șase trenuri formate din noile rame, care se adaugă celor patru trenuri deja existente pe această relație.
Cele șase trenuri formate din noile rame electrice vor circula conform următorului program:
IR 16091: București Nord (plecare 07:42) – Constanța (sosire 09:59)
IR 16092: Constanța (plecare 11:30) – București Nord (sosire 13:50)
IR 16093: București Nord (plecare 14:30) – Constanța (sosire 16:49)
IR 16094: Constanța (plecare 18:41) – București Nord (sosire 21:01)
IR 16095: București Nord (plecare 18:31) – Constanța (sosire 20:52)
IR 16096: Constanța (plecare 21:29) – București Nord (sosire 23:49)

Tags: , , ,
