10 dintre cele mai bune filme de văzut în iulie

Luna iulie vine cu o avalanșă de premiere cinematografice care promit să surprindă și să bucure publicul de toate gusturile. De la thrillere distopice și comedii satirice, la continuări mult așteptate și reinterpretări îndrăznețe ale unor francize celebre, selecția acestei veri are tot ce îți trebuie pentru serile fierbinți petrecute în fața marelui ecran. Fie că ești fan al aventurilor pline de acțiune, al dramelor profunde sau al poveștilor horror care îți dau fiori, iată 10 dintre cele mai așteptate filme pe care nu trebuie să le ratezi în această lună. Pregătește popcornul și lasă-te purtat într-o călătorie cinematografică care traversează lumi, genuri și emoții neașteptate, conform BBC.

Eddington

Cunoscut drept autorul horror-urilor care au îngrozit publicul cu Hereditary și Midsommar, Ari Aster trece acum la o comedie satirică despre America contemporană cu noul său film, Eddington. Titlul este numele unui mic oraș deșertic din New Mexico, unde șeriful (Joaquin Phoenix) este în conflict cu primarul orientat spre afaceri (Pedro Pascal). Cearta lor are legătură cu soția șerifului (Emma Stone), dar totul scapă de sub control în 2020, când orașul este lovit de pandemia de Covid-19 și de protestele Black Lives Matter. Aster „transformă nebunia americană de zi cu zi într-una dintre cele mai artistic complete și irezistibil de urmărit povești doom-scroll ale anului”, spune Tomris Laffly în Elle. „Este profund, glorios de nebun și adesea foarte amuzant… atât filmul definitiv despre Covid, cât și un fel de western modern, culminând cu un final superb regizat și treptat tot mai întunecat.”

Heads of State

De ce președinții SUA devin brusc eroi de acțiune? În aprilie, Viola Davis era o președintă înarmată și neînfricată în G20. Acum, în Heads of State, John Cena interpretează un președinte fost actor de la Hollywood, iar Idris Elba este prim-ministrul britanic. Când avionul lor este doborât pe un teritoriu ostil, trebuie să lupte pentru a reveni la civilizație, ajutați de Priyanka Chopra Jonas, Jack Quaid și Paddy Considine. Regizat de Ilya Naishuller, această comedie de acțiune probabil nu va câștiga Oscaruri, dar filmul anterior al lui Naishuller, Nobody, avea unele dintre cele mai bune scene de luptă din ultimii ani, iar Cena a dovedit în The Suicide Squad că știe să-și ironizeze imaginea de dur. „În mare parte e vorba doar de mine primind bătaie, și asta e specialitatea mea”, a spus Cena pentru ExtraTV. „După ce începe, nu se mai oprește.”

Together

Allison Brie și Dave Franco, un cuplu căsătorit și în viața reală, joacă în acest horror-drama deranjant ca un alt cuplu, Millie și Tim, care poate sunt puțin prea legați unul de altul. Ei se mută din Melbourne în mediul rural australian, unde Millie începe să predea. După ce Tim bea apă stătută dintr-o peșteră misterioasă, nu mai suportă să fie separat de Millie, dar când o atinge, corpurile lor încep să se contopească. Scris și regizat de Michael Shanks, Together are momentan un rating de 100% fresh pe Rotten Tomatoes — dar dacă ar funcționa ca film de întâlnire rămâne discutabil. „Această interpretare încântător de nebună a horror-ului corporal… va face publicul să țipe și să râdă în egală măsură”, spune Kate Erbland în IndieWire.

40 Acres

Filmul de debut al regizorului RT Thorne este un thriller distopic de supraviețuire plasat în Canada. Animalele au fost eradicate de o pandemie, iar mâncarea e rară, așa că dacă ai o fermă, probabil vei construi un gard mare și vei face orice pentru a ține străinii înfometați afară. Fermierii sunt persoane de culoare — Danielle Deadwyler interpretează o matriarhă cu trecut militar, iar soțul ei e interpretat de Michael Greyeyes, actor indigen. Titlul face referire la promisiunea făcută sclavilor eliberați de a primi „nu mai mult de 40 de acri” după Războiul Civil American. Filmul e plin de acțiune sângeroasă, dar, potrivit lui Chase Hutchinson din The Wrap, ridică întrebări profunde despre comunitate și empatie.

Superman

Superman este primul film din noul DC Universe, reinventat de James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad). Se pare că va fi mai vesel decât Man of Steel (2013) de Zack Snyder: trailerele includ Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lex Luthor (Nicholas Hoult), dar și Green Lantern, Hawkgirl, asistenții roboți ai lui Superman și câinele Krypto. David Corenswet interpretează un Superman „care vorbește despre compasiunea spiritului uman”, a spus Gunn pentru Screen Brief. „Este un extraterestru superputernic, dar în același timp profund uman.”

Smurfs

Un trib de umanoizi minusculi, colorați și iubitori de muzică, care trăiesc într-un sat în pădure? În ultimii ani, Trolls au dominat, dar acum Ștrumfii revin cu un nou film în care ajung animați în Parisul live-action. Cel mai mare atu? Rihanna, care dă voce Ștrumfiței și contribuie cu piese noi. Regizorul Chris Miller a spus că filmul este inspirat direct de benzile desenate originale ale lui Peyo, inclusiv prin stilul de animație jucăuș și expresiv.

I Know What You Did Last Summer

În filmul original din 1997, un grup de adolescenți loveau cu mașina un bărbat, fugeau, iar apoi erau vânați de criminalul Fisherman. Acum, noua continuare aduce un alt grup de adolescenți și un nou accident, dar îi include și pe supraviețuitorii originali, Jennifer Love Hewitt și Freddie Prinze Jr. „Am vrut să explorez cum ar schimba o astfel de experiență oamenii”, a spus regizoarea Jennifer Kaytin Robinson pentru Entertainment Weekly.

The Fantastic Four: First Steps

O dată la fiecare zece ani, cineva încearcă să lanseze un nou film Fantastic Four. De data aceasta, distribuția include Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn și Ebon Moss-Bachrach. Filmul nu este plasat în MCU, ci într-o realitate paralelă inspirată de optimismul anilor ’60 și de spiritul cursei spațiale. „Ei sunt cei mai celebri oameni din America, nu pentru că sunt supereroi, ci pentru că sunt exploratori”, spune regizorul Matt Shakman.

Apocalypse in the Tropics

Starea democrației din Brazilia inspiră cineaștii: după documentarul The Edge of Democracy, Petra Costa revine cu Apocalypse in the Tropics, care explorează influența liderilor creștini evanghelici asupra alegătorilor. Costa „analizează cum viziunile apocaliptice au capturat inimile și mințile brazilienilor”, scrie Jordan Mintzer în The Hollywood Reporter.

Jurassic World Rebirth

Jurassic World Rebirth resetează seria. Spre deosebire de Jurassic World Dominion (2022), filmul nou se întoarce la premisa clasică: un grup mic prins pe o insulă tropicală plină de dinozauri flămânzi. Distribuția include Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey și Rupert Friend. „Are acea uimire și fior al originalului”, spune Bailey în Empire.