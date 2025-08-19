Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia” va fi organizat în weekendul 22-24 august: spectacol Paul Surugiu Fuego & Friends, recitaluri susținute de Marcel Pavel, Anca Ţurcaşiu, Monica Anghel, Dida Drăgan, Adrian Daminescu, Aurelian Temişan, Corina Chiriac

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia” va fi organizat în weekendul 22-24 august, anunță TVR într-un comunicat de presă. Va avea loc un spectacol Paul Surugiu Fuego & Friends, iar recitaluri vor fi susținute între alții de Marcel Pavel, Anca Ţurcaşiu, Monica Anghel, Dida Drăgan, Adrian Daminescu, Aurelian Temişan, Corina Chiriac.

TVR este partener media şi va difuza evenimentul în direct pe TVR 2 şi online pe TVR+, în fiecare seară de la ora 19:00, de vineri, 22 august, până duminică, 24 august. Românii din afara graniţelor ţării vor putea urmări spectacolul prin intermediul TVR MOLDOVA (simultan cu TVR 2) şi TVRi (22 – 23 august, ora 19:00 şi 25 august ora 14.00).

„Cunoscut ca unul dintre cele mai vechi evenimente muzicale de gen din România, festivalul legendar al litoralului se va desfăşura în Piaţeta Perla din Mamaia şi păstrează structura consacrată cu două secţiuni competiţionale: Creaţie şi Interpretare, oferind o platformă unică pentru promovarea noilor talente şi a compozitorilor români.

Pe lângă competiţie, evenimentul promite un spectacol impresionant pentru public, prin recitaluri susţinute de artişti români consacraţi şi o producţie scenică de înaltă calitate. Prezentatorii vor fi Anca Ţurcaşiu şi Aurelian Temişan, artişti ale căror cariere sunt strâns legate de Festivalul de la Mamaia. Interpreţii vor fi acompaniaţi de Orchestra Festivalului de la Mamaia, dirijată de Andrei Tudor”, se arată în comunicat.

„Debutul meu în muzică este legat de Festivalul Mamaia, în 1989, unde am primit Premiul tinereţii. Eram cel mai tânăr interpret dintre toţi artiştii înscrişi la secţiunea Interpretare”, spune Aurelian Temişan. De-a lungul carieriei sale, artistul a participat la aproape toate ediţiile Festivalului Mamaia – ca interpret, prezentator sau concurrent, iar de la revenirea festivalului, în 2023, Aurelian Temişan a fost prezentator şi interpret în fiecare ediţie. Şi în 2025 îl vom vedea în recital în cea de-a doua seară, sâmbătă, 23 august.

Amintiri frumoase şi pentru Anca Ţurcaşiu, care a urcat pe scena Festivalului prima oară în 1986, când a obţinut o menţiune.

„Revenirea mea înseamnă o bucurie imensă pentru că mă simt ca peştele în apă în partea de prezentare, mai ales că am un coleg extraordinar, Aurelian Temişan, alături de care pus în scenă mii de spectacole de-a lungul carierei mele de 40 de ani. Amintirile legate de festival sunt legate, de fapt, ceea ce însemna pe vremea comunismului, cea mai mare sărbătoare muzicală a anului. Era unic, un loc unde venea protipendada, iar spectatorii purtau ţinute de gală. Aici am întâlnit toţi marii artişti români, de la Angela Similea, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Marius Ţeicu, Mihai Constantinescu… Astăzi, bucuria mea este imensă să revin într-un spectacol de o calitate impecabilă”, a spus Anca Ţurcaşiu.

Programul recitalurilor transmise de TVR 2:

Vineri, 22 august: Catinca Leu, Lidia Buble, Paul Surugiu Fuego & Friends.

Lansat la Festivalul de la Mamaia, în anul 1993, vedeta TVR 2 Paul Surugiu Fuego revine pe această scenă după 32 de ani. Recitatul său va fi o reverenţă în faţa trecutului, prin sonorităţi pop simfonice şi glasuri de copii. Invitatele sale sunt laureate ale Festivalul de la Mamaia: Marina Florea (1983), Gina Pătrascu (1983), Simona Florescu (1985), Ileana Şipoteanu (1986 şi 1987), Sanda Ladoşi şi Denis Ştefănescu (1988) şi Carmen Trandafir (1991). Amfitrionul serii va fi Octavian Ursulescu, prezentator a peste 15 ediţii ale festivalului.

Sâmbătă, 23 august: Marina Voica, Daniel Iordăchioaie, Marcel Pavel, Anca Ţurcaşiu, Monica Anghel, Dida Drăgan, Adrian Daminescu, Aurelian Temişan.

Duminică, 24 august: Cristian Faur, Corina Chiriac, Nico, Andrei Ursu, Andia.

Mari artişti ai muzicii româneşti, în „Seri de vară la Mamaia”, pe TVR 2

În aşteptarea debutului singurului festival-concurs naţional de muzică uşoară din România, sub genericul „Seri de vară la Mamaia”, TVR 2 a pregătit fanilor muzicii uşoare româneşti, în perioada 18-21 august, de la ora 19.05, momente alese de la „Trofeul TVR 50” oferit artiştilor care au avut o contribuţie importantă de-a lungul istoriei Festivalului „Mamaia”.

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia” este organizat de Consiliul Judeţean Constanţa şi Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.