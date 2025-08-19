Mai pot fi organizate alegeri pentru primăria Capitalei în 2025? USR a discutat cu premierul Bolojan să fie organizate până la sfârșitul anului – surse/ Lista potențialilor candidați

USR a discutat direct cu premierul Ilie Bolojan (PNL) pentru a organiza alegeri locale în Capitală în luna noiembrie, având în vedere influența sa ca șef al Guvernului, dar și ca președinte PNL, au declarat surse politice pentru G4Media. Potrivit acestora, Bolojan ar fi fost de acord cu luna noiembrie. Nu e clar la acest moment dacă cele două partide vor avea candidat separat sau unul comun.

Totuși, în coaliție există divergențe, inclusiv în interiorul partidelor. Lideri ai PNL nu se grăbesc, având deja primarul interimar. În plus, partidul resimte presiunea de a decide dacă va merge pe varianta unui candidat comun cu USR, după ce Nicușor Dan l-a validat indirect pe Cătălin Drulă (USR), iar cu alegeri într-un singur tur o coalizare a dreptei ar fi necesară. Oficial, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu – și unul dintre posibilii pretendenți la candidatură – a afirmat că despre candidatul comun PNL-USR va comunica când va fi stabilită data alegerilor.

În paralel, PSD a decis să nu mai participe la ședințele coaliției de guvernare, ca urmare a disputelor privind decretarea zilei de doliu național pentru Ion Iliescu și a proiectului Guvernului de suspendare a unor investiții din PNRR și „Anghel Saligny”. Aceste argumente sunt considerate un pretext de surse USR, în realitate fiind vorba de competitia internă din partid pentru congresul PSD din septembrie.

Indiferent de motive, absența PSD de la ședințele coaliției blochează momentan orice decizie politică pentru stabilirea datei alegerilor, situație care favorizează scenariul amânării alegerilor pe anul viitor. Potrivit surselor G4Media.ro, PSD nu este interesat de organizarea unui scrutin în capitală în aceastaă toamnă. ”Chiar nu vedem ce am câștiga”, a declarat o sursă PSD pentru G4.

Astfel, până în prezent, singurul partid care a declarat explicit că dorește organizarea scrutinului în noiembrie rămâne USR, formațiune care l-a sprijinit pe Nicușor Dan la prezidențiale și care deține cea mai puternică bază electorală în București. Totodată, în zona electoratului USR s-au anunțat deja și alți candidați desprinși din acest partid, care ar putea să îi reducă șansele acestuia.

Astfel, deși legea impune termene clare, decizia finală depinde de consensul dintre principalele partide – PSD, PNL și USR – în cadrul unei coaliții tensionate.

Pe de altă parte, o altă discuție este dacă nu cumva legea alegerilor locale ar trebui revizuită pentru a se reveni la alegeri în două tururi. Astfel, s-ar da șanse și partidelor mai mici în cazul în care intră în turul doi. Un adept al alegerilor locale în două tururi este președintele Nicușor Dan.

Poziția lui Nicușor Dan privind stabilirea datei alegerilor nu este cunoscută. Actualul primar interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu (PNL), nu reprezintă un obstacol pentru el, întrucât s-a declarat constant un continuator al politicilor sale publice.

Context

Funcția de primar general al Capitalei este vacantă după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din mai 2025. Conform Codului Administrativ, Guvernul este obligat să convoace alegeri locale parțiale în termen de 90 de zile după ce ordinul prefectului care constată încetarea mandatului a rămas definitiv.

Demisia lui Nicușor Dan a fost anunțată pe 23 mai și a intrat în vigoare pe 26 mai 2025. În aceeași zi, prefectul Capitalei a emis ordinul de constatare a încetării mandatului. Pentru că ordinul nu a fost contestat, acesta a devenit definitiv, iar pe 11 iunie Prefectura a transmis către Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă solicitarea de organizare a alegerilor parțiale.

Prin urmare, Guvernul ar trebui să stabilească data scrutinului maximum la începutul lunii septembrie, iar alegerile ar trebui să aibă loc oricând, dar nu mai devreme de 35 de zile înainte de vot, ceea ce face posibilă încă luna noiembrie. Totodată, legea nu prevede sancțiuni pentru neefectuarea alegerilor locale parțiale, așa cum s-a întâmplat la Sectorul 5, când Cristian Popescu Piedone se afla în închisoare, iar interimatul a continuat.

Lista lungă a candidaților care și-ar dori să intre în cursa pentru Primăria Capitalei

Lista de potențiali candidați pentru București este una diversă și numeroasă, chiar și cu data neanunțată, care îmbină nume consacrate din politica locală și națională, cu figuri noi sau activiști civici. Ținând cont că este un singur tur, și având culoarul eliberat de Nicușor Dan, partidele și persoane cu notorietate simt că au o șansă, în contextul în care electoratul este fărâmițat.

Gabriela Firea (PSD) – fost primar general în perioada 2016–2020, actual europarlamentar, a declarat că nu exclude o candidatură. Baza electorală a electoratului PSD din Capitală era de 26% la ultimele alegeri în 2024, ceea ce-l face a doua forță politică după ADU, alianța care s-a reunit în jurul USR. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că Gabriela Firea în calitate de preşedinte al PSD Bucureşti este normal să fie consultată atunci când vine vorba despre candidaturi pentru Primăria Capitalei. Aceasta a pierdut însă în fața lui Nicușor Dan atât în alegerile din 2020, cât și în 2024.

Ciprian Ciucu (PNL) – primar al Sectorului 6, reales în 2024 cu peste 70% din voturi, este considerat unul dintre cei mai performanți edili din Capitală. A condus anterior Agenția Națională a Funcționarilor Publici și are o imagine de administrator eficient. Ciucu este văzut drept opțiunea de forță a PNL, însă are rezerve: a declarat public că nu își dorește „să fie primar degeaba”, adică fără sprijin guvernamental pentru proiecte majore. Pe de altă parte nu se cunoaște dacă ar fi susținut de Hubert Thuma, vicepreședinte regional al PNL pentru București-Ilfov, lider informal pentru o astfel de decizie.

Sebastian Burduja (PNL) – deputat și fost ministru al Energiei, a candidat în 2024 la Primăria Capitalei, dar a pierdut. Este un politician tânăr, cu profil tehnocrat, cunoscut pentru discursurile sale pro-inovare și pentru apropierea de mediul de afaceri. Deși a fost perceput drept o soluție de rezervă pentru liberali, Burduja își menține ambiția și ar putea reveni în cursă, mai ales dacă partidul evită să-l expună pe Ciucu.

Stelian Bujduveanu (PNL) – actual viceprimar general al Capitalei și primar general interimar după plecarea lui Nicușor Dan. Este membru PNL și a lucrat îndeaproape cu Sebastian Burduja în campania pentru București din 2024. Ca interimar, are vizibilitate crescută și acces la instrumentele administrației, dar și expunere la critici pentru blocajele din Capitală. Este perceput drept un politician pragmatic și loial partidului.

Cătălin Drulă (USR) – fost ministru al Transporturilor și fost președinte al USR, este o figură recunoscută pentru fermitatea cu care a atacat proiectele controversate de infrastructură și corupția din sistem. În Capitală, a rămas cunoscut pentru „operațiunea ranga”, când a demolat chioșcurile ilegale de la metrou. Este văzut ca un succesor natural al electoratului lui Nicușor Dan, mai ales că USR are o bază puternică în București, ADU, alianța USR-PMP-Forța Dreptei fiind primul partid din București, după numărul de voturi obținut la alegerile locale din 2024. Drulă este susținut de liderul USR București Vlad Voiculescu, singurul partid unde presedintele filialei susține un alt candidat în cursa pentru PMB.

Vlad Gheorghe (Partidul Drept) – fost europarlamentar, s-a remarcat ca activist civic și avocat al cauzelor anticorupție. Este un apropiat al lui Nicușor Dan și s-a implicat în campania prezidențială a acestuia. Deși partidul său este mic, candidatura sa poate atrage electoratul tânăr și anti-sistem.

Ana Ciceală (SENS și URS) – a anunțat oficial că va candida la funcția de primar general al Municipiului București. Anunțul a fost făcut pe 24 iulie 2025, într-o conferință de presă organizată în fața Primăriei Capitalei. Ea este susținută în această candidatură de partidele SENS și URS (Uniunea pentru Reforma Statului). Ana Ciceală are o experiență semnificativă în administrația locală, fiind consilier general al Municipiului București între 2016 și 2024. În această perioadă a promovat transparența administrativă, protecția mediului și a avut inițiative de urbanism responsabil.

Dan Trifu (Asociația Eco Civica) – activist pentru protecția mediului și spațiilor verzi, colaborator vechi al lui Nicușor Dan. A contribuit la numeroase acțiuni prin care au fost blocate dezvoltări imobiliare ilegale în Capitală. Trifu ar putea atrage electoratul ecologist și pe cel dezamăgit de clasa politică.

Octavian Berceanu (REPER) – candidatul oficial al partidului REPER, desemnat în iulie 2025. Inginer silvic și activist civic, fost comisar general al Gărzii de Mediu, s-a remarcat prin campanii împotriva poluării și tăierilor ilegale de păduri. Promite un „oraș respirabil”, cu apă potabilă de calitate, străzi curate și transport modernizat. Este considerat unul dintre candidații cu profil puternic de integritate și activism.

Anca Alexandrescu (susținere suveranistului Călin Georgescu)– Realizatoarea TV de la Realitatea Plus și-a declarat intenția de a candida la alegerile locale pentru Primăria Generală a Bucureștiului. Ea consideră că „lucrurile au mers prea departe” în peisajul politic actual, motiv pentru care a decis să intre în cursă ca independentă. Călin Georgescu i-a oferit un sprijin moral public, numind-o un „om bine structurat moral” care are capacitatea de a „schimba sistemul”.