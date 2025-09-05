Zelenski cere ca activarea garanţiilor de securitate să înceapă acum, nu la încheierea războiului cu Rusia / Președintele Ucrainei ”speră la o mai bună coordonare între americani și europeni”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că este important ca garanţiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliţia Voinţei „să înceapă acum şi nu doar când conflictul se va termina”, într-un discurs online la un forum din Cernobbio (nordul Italiei), informează EFE, citată de Agerpres.

„Există 45 de ţări în Coaliţia Voinţei, iar 26 sunt gata să garanteze un sprijin real, iar Italia este una dintre ele. Preşedintele (american Donald) Trump este gata să înceapă, iar în următoarele săptămâni vom discuta cu fiecare dintre ţări pentru a înţelege cum vor contribui”, a explicat Zelenski, la deschiderea Forumului Ambrosetti, care reuneşte personalităţi politice şi economice proeminente lângă Lacul Como.

Douăzeci şi şase de ţări s-au ”angajat să participe la o forţă de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia, desfăşurând trupe în Ucraina sau fiind ”prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al ‘Coaliţiei Voinţei’, desfăşurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski şi prin videoconferinţă.

Vineri, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că nu va accepta desfăşurarea de trupe occidentale în Ucraina nici în timpul războiului, nici după război. „Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operaţiunilor militare, acestea vor fi ţinte legitime”, a declarat el.

Zelenski a subliniat că nu toţi aliaţii vor oferi ajutor militar, unii vor sprijini apărarea Kievului cu resurse economice şi materiale. El a mulţumit celor 26 de ţări care şi-au exprimat disponibilitatea de a sprijini securitatea Ucrainei, numind-o un „pas important înainte”.

Potrivit lui Zelenski, Trump „speră la o mai bună coordonare între americani şi europeni” în sprijinul Ucrainei.

„Astăzi, atitudinea lui Trump este mai bună; SUA sunt gata să garanteze apărarea aeriană a Ucrainei”, a adăugat el, insistând că, pentru Washington, „independenţa energetică a Europei faţă de Rusia este esenţială”.

Preşedintele ucrainean a adăugat că Trump „este dezamăgit de unele ţări europene, Ungaria şi Slovacia, care continuă să cumpere petrol rusesc şi să ajute la finanţarea maşininăriei de război ruseşti”, deoarece „ceea ce îşi doresc cu adevărat este să taie veniturile Rusiei care provin din (vânzarea de) energie”.

Liderul ucrainean a făcut referire şi la preşedintele rus Vladimir Putin, menţionând că acesta „nu vrea să pună capăt războiului, dar dacă presiunea creşte, ar putea fi forţat să o facă”.

„Nimeni nu are încredere în ruşi, dar nu este o chestiune de încredere. Trebuie să punem capăt războiului şi avem nevoie de Statele Unite, Europa şi ţările din Sudul Global, care din păcate nu sunt implicate astăzi, dar vom lucra la asta”, a adăugat preşedintele ucrainean.