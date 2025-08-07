Zeci de pelerini care asistau la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa de la mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ au avut nevoie de îngrijiri medicale / Printre pacienţi se numără şi copii / Trei persoane au fost transportate la spital

Zeci de pelerini care participă, joi, la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa, care are loc la mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre pacienţi se numără şi patru copii. Trei persoane, între care un copil, au fost preluate de echipajele medicale şi duse la spital, transmite News.ro.

Numeroşi pelerini s-au adunat, joi, la mănăstirea Sihăstria, în judeţul Neamţ, pentru a asista la slujba de proclamare a canonizării Sfinţilor Cuvioşi Paisie şi Cleopa. Câteva zeci dintre cei prezenţi au avut nevoie de îngrijiri medicale.

”Până la ora 14:00 au fost asistate medical 30 de persoane, dintre care patru copii. Un bărbat în vârstă de 80 de ani şi un copil de 4 ani au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Reprezentanţi ai instituţiei au precizat pentru News.ro că cei mai mulţi dintre cei care au solicitat sprijin medical au prezentat stare generală alterată, greţuri şi vărsături.

În jurul orei 15:00, un alt pelerin a fost preluat de o ambulanţă, prezentând semnele unui accident vascular cerebral (AVC).

La mănăstirea Sihăstria sunt dislocate două echipaje de pompieri cu două autospeciale de stingere de la Detaşamentele Târgu-Neamţ şi Piatra-Neamţ, două echipaje cu o ambulanţe SMURD (dintre care una pentru transport personal şi victime multiple) şi un punct medical avansat, precum şi două microbuze, cinci autoturisme de serviciu, un punct de comandă deservite de 35 cadre militare şi 18 voluntari „Salvator din pasiune”.

În zonă se află, de asemenea, poliţişti, jandarmi şi echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.