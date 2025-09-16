Aproape 40 de chartere cu pelerini din Israel vor ateriza sau decola de pe aeroportul din Iaşi până la sfârşitul lunii septembrie / Credincioşii vor participa la pelerinajul religios de la Uman, în Ucraina

Aproape 40 de chartere cu pelerini din Israel vor ateriza sau decola de pe Aeroportul din Iaşi în următoarele două săptămâni, credincioşii urmând să se deplaseze apoi către localitatea Uman din Ucraina, unde este programat un pelerinaj religios, transmite News.ro.

Conducerea Aeroportului Iaşi anunţă că 15 avioane sunt aşteptate să ajungă în această săptămână la Iaşi dinspre Israel, iar alte 24 de aeronave vor decola către Tel Aviv în perioada 24-29 septembrie.

Pelerinii din Israel care vor tranzita aeroportul din Iaşi vor participa la pelerinajul de la Uman (Ucraina), între 22 şi 24 septembrie. Aceştia vor sosi cu avioanele la Iaşi, apoi vor fi îmbarcaţi în autocare şi vor merge către localitatea Uman, situată la aproape 400 de kilometri distanţă.

Directorul aeroportului din Iaşi, Romeo Vatră, le-a cerut tuturor pasagerilor ca în următoarea perioadă să se prezinte cu trei ore înainte de decolare, pentru a evita aglomeraţia.

”Ne organizăm, împreună cu partenerii şi forţele de ordine, să asigurăm condiţii bune tuturor pasagerilor. Este prioritară pentru noi respectarea programul zborurilor regulate. Am închis accesului public zona de parcare din faţa T2 şi T1, urmând să avem acest spaţiu rezervat mijloacelor de transport pentru pasagerii din Israel până la sfârşitul lunii. Zborurile charter au fost programate împreună cu operatorul aerian SkyUp în perioade mai puţin aglomerate ale zilei. Ca o măsură de precauţie, recomandăm pasagerilor să vină mai devreme la aeroport, astfel încât să existe timpul necesar de efectuare a tuturor formalităţilor de check-in, control securitate şi îmbarcare”, a declarat Romeo Vatră.