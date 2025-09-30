G4Media.ro
O femeie şi fiica ei, înjunghiate cu un cuţit într-o localitate din…

O femeie şi fiica ei, înjunghiate cu un cuţit într-o localitate din județul Neamț / Tânăra a murit din cauza rănilor, iar mama ei a ajuns la spital / Agresorul, fostul iubit al tinerei, a fost prins în județul Bacău / Fapta a avut loc în ziua în care Parlamentul a adoptat Declarația „România fără violență domestică”

O femeie în vârstă de 37 de ani şi fiica ei de 20 de ani au fost înjunghiate cu un cuţit, marţi, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din judeţul Neamţ. Din cauza rănilor, tânăra a murit, iar mama ei a fost dusă la spital. Atacatorul a fugit după comiterea faptei şi a fost prins în judeţul Bacău, aflându-se în custodia poliţiştilor. El este fostul iubit al tinerei, transmite News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 12.30, de către o femeie care a anunţat că, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din Spiridoneşti, ea şi fiica sa, de 20 de ani, au fost înjunghiate cu un cuţit de către un tânăr de 23 de ani, care apoi a fugit.

”La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală. La faţa locului s-au format echipe complexe de cercetări, coordonate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ”, au afirmat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Atacatorul, din localitatea Bătrâneşti, a fost prins în judeţul Bacău şi în prezent se află în custodia poliţiştilor.

Agresorul este fostul iubit al tinerei.

Ministrul de Interne a precizat marți, 30 septembrie, că doar 40% din ordinele de protecție eliberate de Poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță.

Peste 27.000 de cazuri de violență domestică s-au înregisrat în România în primele luni ale anului.

