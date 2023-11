Zeci de mii de britanici au ieșit din nou în stradă, în semn de susținere pentru palestinieni/ Duminică are loc un marş împotriva antisemitismului

Zeci de mii de britanici au ieşit sâmbătă în stradă, la Londra, în semn de susţinere a palestinienilor şi cer un armistiţiu de durată în Fâşia Gaza, în a doua zi a unui armistiţiu de patru zile între Israel şi Hamas, relatează AFP, citată de News.ro.

Un marş a pormit de la Park Lane, sâmbătă la prânz, către Whitehall, cartierul guvernamental din centrul Londrei.

Manifestanţi au agitat sute de steaguri palestiniene şi pancarte cu mesaje ca ”Nu mai bombardaţi (Fâşia) Gaza” sau ”Sfârşitul asediului”.

”Ca arabă, musulmană şi om mă aflu aici pentru a-i apăra pe palestinieni şi dreptul lor la viaţă, de a respira, de a fi liberi”, declară o lucrătoare în sănătate, Alaa Hassan, în vârstă de 24 de ani.

Hundreds of thousands have gathered yet again for another pro-Palestine March in London on Saturday 25 November. For the past month, London has seen one of the biggest pro-Palestine marches in the world since the events that unfolded after October 7 in Gaza. pic.twitter.com/spInBnrFA9

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 25, 2023