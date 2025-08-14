G4Media.ro
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Meteo: Vreme caniculară, în București, joi și vineri: Maxime termice între 34 şi 36 de grade / Cod galben de canciulă

Municipiul Bucureşti se va afla, joi şi vineri, sub atenţionare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valorice termice maxime urmând să ajungă chiar şi la 36 de grade Celsius, în cursul zilei de vineri, conform prognozei de specialitate, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, joi, de la prânz până la ora 21:00, în Capitală, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, transmite Agerpres.

Totodată, vineri, între orele 12:00 – 21:00, vremea va deveni caniculară, condiţii în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Maxima termică se va situa în jurul valorii de 36 de grade.

ANM a emis noi atenţionări Cod galben de caniculă, valabile joi şi vineri, în peste jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti, zone în care valorile termice maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cel mai cald fiind în regiunile vestice.

Meteorologii precizează că, sâmbătă, 16 august, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula şi disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării.

