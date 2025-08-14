Înşelăciune cu vacanţe în Zanzibar / Peste 30 de persoane, păgubite cu 73.000 de euro / Dosar penal deschis la Satu Mare

Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate, dosarul penal deschis în acest caz fiind trimis spre soluţionare în instanţă, informează, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, procurorul de caz a finalizat cercetările în dosarul având ca obiect săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată şi s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat persoană fizică şi a unei persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată pentru 33 de acte materiale.

„La data de 12.12.2023, inculpaţii au postat un anunţ pe contul de Instagram al inculpatului persoană fizică, şi pe site-ul web aparţinând inculpatului persoană juridică, în care era anunţată

organizarea unei excursii în Zanzibar, Tanzania, în perioada 27 decembrie 2024 – 9 ianuarie 2025. Ulterior, inculpaţii, au încheiat contracte de prestări servicii turistice şi au emis facturi fiscale în

numele persoanei juridice, prin care au indus şi menţinut în eroare un număr de 33 de persoane, pe care au reuşit să le determine să transfere în conturile lor sume semnificative de bani în valoare totală de 333.362,87 lei (echivalentul a 73.172,574 Euro) pentru o excursie pe care nu au pregătit-o, neexistând vreodată intenţia reală ca aceasta să fie organizată”, precizează sursa citată.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Satu Mare.