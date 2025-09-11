Zece milioane de cubanezi în beznă după a patra întrerupere de curent electric din acest an. Întreaga insulă este fără electricitate, pe măsură ce sistemul energetic învechit se prăbușește. Guvernul dă vina pe embargoul SUA

O întrerupere de curent electric a lăsat insula Cuba fără electricitate pentru a patra oară în ultimele 12 luni, în ceea ce reprezintă cel mai recent semn al problemelor sistemice ale sistemului de generare a energiei electrice al țării, relatează The Times.

„A avut loc o deconectare totală a sistemului electric, SEN”, a anunțat miercuri ministerul energiei de la Havana. Acesta a precizat că se investighează cauza întreruperii, care a afectat aproximativ 10 milioane de persoane.

Cuba are opt centrale electrice pe bază de petrol, dintre care unele au o vechime de peste 40 de ani. Anterior, restabilirea completă a serviciului dura două-trei zile.

Întreruperile intermitente de curent de câteva ore s-au agravat în ultimele luni, în parte din cauza crizei economice generale a țării. Compania electrică de stat poate furniza doar aproximativ jumătate din cererea maximă.

În august, o navă turcească de producere a energiei electrice, care furniza energie de urgență, a fost văzută plecând din Havana, aparent din cauza unor probleme de plată.

Guvernul cubanez atribuie cea mai mare parte a vinei pentru criza energetică embargoului american, afirmând că acesta restricționează accesul la combustibil și piese de schimb pentru centralele electrice. O altă complicație este criza continuă din Venezuela, care a furnizat mult timp aliatului său combustibil subvenționat.

Livrările, aproximativ 30.000 de barili pe zi, sunt aproximativ jumătate din ceea ce erau în 2023. SUA au sancționat unele nave care transportă combustibil din Venezuela către Cuba, deși cu un efect limitat, deoarece navele sunt adesea redenumite rapid.

Cuba primește livrări de petrol subvenționat și din Rusia și Mexic. Anul trecut, a semnat un acord de cooperare cu China pentru energie regenerabilă. În acest an vor fi instalate 55 de parcuri solare, iar până în 2028 vor mai fi instalate încă 37.

Lipsa energiei electrice este un inconvenient extrem pe insula tropicală, unde alimentele se strică repede și majoritatea populației depinde de ventilatoare electrice simple pentru a atenua căldura. Întreruperile neîncetate de energie electrică au provocat proteste în ultimii ani, în special în iulie 2021, când zeci de mii de oameni au manifestat în peste 50 de orașe și localități. Sute de persoane au fost arestate și închise.

Prim ministrul Manuel Marrero, a declarat miercuri că inginerii companiei de electricitate de stat au o „strategie bine definită pentru a face față acestei situații”. Cu toate acestea, la căderea nopții, cea mai mare parte a țării a rămas în întuneric total.