Woody Allen vrea să fie regizorul unui nou film în care să joace Donald Trump, după comedia „Celebrity” din 1998: „O plăcere să lucrezi cu el și este un actor foarte bun”

Woody Allen îl vrea pe Donald Trump pentru următorul său film, scrie Variety.

În timpul unei apariții recente în podcastul „Club Random” al lui Bill Maher, câștigătorul a patru premii Oscar a spus despre Trump că a fost „o plăcere să lucreze cu el” când a apărut în filmul său din 1998 „Celebrity” și că ar fi fericit să lucreze din nou cu președintele dacă ar avea ocazia.

„Sunt unul dintre puținii oameni care pot spune că l-au regizat pe Trump. L-am regizat pe Trump în „Celebrity””, și-a amintit Allen. „A fost o plăcere să lucrez cu el și a fost un actor foarte bun. A fost foarte politicos, și-a atins obiectivul, a făcut totul corect și a avut un adevărat talent pentru show business. L-aș putea regiza și acum. Dacă m-ar lăsa să-l regizez acum că este președinte, cred că aș putea face minuni.”

Trump a jucat pentru scurt timp rolul său în drama comică a lui Allen. În scena sa, el este intervievat de un reporter de celebrități despre ultimele sale proiecte imobiliare. Într-o rară manifestare de umor autoironic, Trump îi spune reporterului: „Păi, lucrez la cumpărarea Catedralei Sf. Patrick. Poate că o să o dărâm puțin și o să construiesc o clădire foarte, foarte înaltă și frumoasă.”

Allen a continuat spunând că a votat pentru Kamala Harris la alegerile prezidențiale din 2024 și că nu este de acord cu Trump în „99%” din probleme, dar ca actor, a fost „foarte bun” și a avut o „calitate carismatică” când a pășit în fața camerei.

„Mă surprinde că a vrut să intre în politică”, a spus el. „Politica nu înseamnă altceva decât dureri de cap, decizii critice și agonie. Era un tip pe care îl vedeam la meciurile echipei Knick, îi plăcea să joace golf, îi plăcea să judece concursuri de frumusețe și îi plăcea să facă lucruri plăcute și relaxante. Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să se ocupe brusc de problemele politice”.

Allen a adăugat: „Nu sunt de acord cu multe, aproape toate, nu toate, dar aproape toate politicile sale, cu politicile sale. Nu pot judeca decât ceea ce știu din regia filmelor sale. Era plăcut să lucrezi cu el, era foarte profesionist, foarte politicos cu toată lumea. Așa cum am spus, mi-ar plăcea să-l regizez acum ca președinte și să mă lase pe mine să iau deciziile. Dar asta nu se va întâmpla.”