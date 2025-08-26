Woody Allen a explicat participarea sa la Săptămâna Filmului de la Moscova: „Putin greşeşte complet. Războiul provocat de acesta este scandalos”
Actorul şi regizorul american Woody Allen a explicat participarea sa la Săptămâna Internaţională a Filmului de la Moscova prin reticenţa sa de a „opri discuţiile creative”, relatează Ukrinform, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit Ukrinform, Allen a declarat pentru ziarul The Guardian: ”În ceea ce priveşte conflictul din Ucraina, sunt ferm convins că Vladimir Putin greşeşte complet. Războiul provocat de acesta este scandalos. Cu toate acestea, indiferent de ceea ce fac politicienii, nu cred că oprirea discuţiilor creative poate ajuta vreodată”.
Allen a participat virtual la Săptămâna Internaţională a Filmului de la Moscova duminică. El s-a alăturat unei discuţii moderate de Fyodor Bondarchuk, un aliat politic de lungă durată al lui Putin.
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a condamnat această decizie, calificând-o drept „o ruşine şi o insultă la adresa sacrificiului actorilor şi cineaştilor ucraineni care au fost ucişi sau răniţi de criminalii de război ruşi în războiul lor continuu împotriva Ucrainei”.
Reamintim că anul trecut, câştigătorul a patru premii Oscar, Woody Allen, a lăsat să se înţeleagă că ar putea să-şi înceteze în curând activitatea creativă.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Apărarea aeriană rusă a doborât o dronă care se îndrepta spre Moscova / Aeroporturile din regiune au fost închise
Woody Allen, Emir Kusturica şi Mark Dacascos vor participa la Festivalul Internaţional de Film de la Moscova
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.