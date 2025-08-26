Woody Allen a explicat participarea sa la Săptămâna Filmului de la Moscova: „Putin greşeşte complet. Războiul provocat de acesta este scandalos”

Actorul şi regizorul american Woody Allen a explicat participarea sa la Săptămâna Internaţională a Filmului de la Moscova prin reticenţa sa de a „opri discuţiile creative”, relatează Ukrinform, transmite News.ro.

Potrivit Ukrinform, Allen a declarat pentru ziarul The Guardian: ”În ceea ce priveşte conflictul din Ucraina, sunt ferm convins că Vladimir Putin greşeşte complet. Războiul provocat de acesta este scandalos. Cu toate acestea, indiferent de ceea ce fac politicienii, nu cred că oprirea discuţiilor creative poate ajuta vreodată”.

Allen a participat virtual la Săptămâna Internaţională a Filmului de la Moscova duminică. El s-a alăturat unei discuţii moderate de Fyodor Bondarchuk, un aliat politic de lungă durată al lui Putin.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a condamnat această decizie, calificând-o drept „o ruşine şi o insultă la adresa sacrificiului actorilor şi cineaştilor ucraineni care au fost ucişi sau răniţi de criminalii de război ruşi în războiul lor continuu împotriva Ucrainei”.

Reamintim că anul trecut, câştigătorul a patru premii Oscar, Woody Allen, a lăsat să se înţeleagă că ar putea să-şi înceteze în curând activitatea creativă.