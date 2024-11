Williams, în pericol să rateze Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas

După ce a suferit cinci accidente grave în ultimele două Mari Premii, Williams este în pericol să rateze Grand Prix-ul din Las Vegas. Echipa se zbate să repare la timp monoposturile avariate de către piloții Alexander Albon și Franco Colapinto.

Daunele suferite de Williams în ultima perioadă au depășit alocările de numerar pentru acest sezon, iar echipa se luptă în aceste momente să găsească piesele necesare pentru a repara monoposturile lui Albon și Colapinto.

Williams a suferit accidente pe durata Marelui Premiu din Mexic, dar și în cel din Brazilia.

În condițiile date, presa apropiată de Formula 1 precizează că există varianta ca Williams să nu poată lua startul la Marele Premiu de la Las Vegas, din weekendul 21-24 noiembrie.

Echipa britanică are cel mai mic buget din acest sezon de Formula 1, iar James Vowles (directorul de cursă al celor de la Williams) spune în plus că pentru nicio echipă de pe grilă nu ar fi ușor din punct de vedere logistic să treacă peste 5 accidente în două curse consecutive.

„Nu există nicio echipă pe grila de start care să poată face față cu ușurință la cinci accidente grave în două GP-uri consecutive. Piesele de schimb pe care le avem la dispoziție pur și simplu nu sunt suficiente pentru a rezista la un asemenea număr mare de daune.

Vom face tot posibilul să aducem cele două monoposturi pe circuit în cele mai bune specificații posibile și cu suficiente piese”, a precizat James Volwes.

Piloții Williams se găsesc pe locurile 16 (Alexander Albon, 12 puncte), respectiv 19 (Franco Colapinto, 5 puncte).

1 McLaren 593 puncte

2 Ferrari 557

3 RedBull 544

4 Mercedes 382

5 Aston Martin 86

6 Alpine 49

7 Haas 46

8 RB 44

9 Williams 17

10 Kick Sauber 0

Formula 1, clasamentul piloților

1 Max Verstappen (RedBull) 393 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 331

3 Charles Leclerc (Ferrari) 307

4 Oscar Piastri (McLaren) 262

5 Carlos Sainz (Ferrari) 244

6 George Russell (Mercedes) 192

7 Lewis Hamilton (Mercedes) 190

8 Sergio Perez (RedBull) 151

9 Fernando Alonso (Aston Martin) 62 etc

Las Vegas / 23 noiembrie

Qatar / 1 decembrie (are cursă Sprint)

Abu Dhabi / 8 decembrie.

A big hit for Franco, in what were surely the toughest conditions we’ve raced in for a long time 🌧️

Thankfully the Argentinian racer was okay after this one#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/V6CBio127i

— Formula 1 (@F1) November 4, 2024