Whitney Houston „revine” în turneu cu ajutorul inteligenței artificiale / Artista a murit în 2012 într-un hotel de America la 48 de ani

Moștenitorii lui Whitney Houston, împreună cu Primary Wave Music și Park Avenue Artists, intenționează să „o reînvie” pe scenă pe cântăreața care a murit în 2012 la Hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills la vârsta de 48 de ani, adoptând noi tehnologii pentru a-i extrage vocea din înregistrările originale. Experimentul va fi prezentat publicului prin intermediul unui turneu în șapte orașe cu orchestre simfonice live, vocea lui Houston și filmări rare, potrivit Rador Radio România.

Acest proiect demonstrează că prin utilizarea atentă a inteligenței artificiale, iubitorii de muzică se vor putea bucura de experiențe semnificative, a declarat Ross Michaels, co-președinte al Park Avenue Artists. Turneele „Vocea lui Whitney” vor fi primele dintre mai multe colaborări planificate care vor folosi inteligența artificială pentru a scoate la iveală noi dimensiuni ale operei unui artist.

