Wall Street Journal: Putin ar putea formula pretenții teritoriale nerezonabile pentru Ucraina și UE în discuțiile cu Trump

Vladimir Putin s-ar putea oferi să recunoască controlul Rusiei asupra unei părți din teritoriul ucrainean ocupat în schimbul retragerii trupelor din alte regiuni ale Ucrainei, au sugerat un diplomat european de rang înalt și un oficial ucrainean într-o discuție cu publicația, scrie BBC.

La rândul său, președintele american Donald Trump, încercând să încheie un acord cât mai repede posibil, ar putea solicita Ucrainei și aliaților săi să accepte propunerea liderului rus, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal .

Ucraina și liderii europeni vor respinge probabil planul, ceea ce, la rândul său, va face jocul președintelui rus: Trump, căruia rareori îi pasă de detaliile unui acord de pace, ar putea apoi să dea vina pe Ucraina pentru continuarea luptelor, prevede un oficial ucrainean evoluția ulterioară a evenimentelor.

Trump ar putea apoi să pună capăt sprijinului militar și de informații pentru Ucraina, așa cum a făcut la începutul acestui an. De asemenea, SUA s-ar putea retrage complet din procesul diplomatic, lăsând Moscova și Kievul să continue ceea ce Trump a numit de mult timp „războiul lui Biden”, relatează Wall Street Journal.