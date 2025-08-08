G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Wall Street Journal: Putin ar putea formula pretenții teritoriale nerezonabile pentru Ucraina…

vladimir putin, rusia, kremlin, moscova, presedinte rus
Sursa foto: Kremlin.ru

Wall Street Journal: Putin ar putea formula pretenții teritoriale nerezonabile pentru Ucraina și UE în discuțiile cu Trump

Articole8 Aug 0 comentarii

Vladimir Putin s-ar putea oferi să recunoască controlul Rusiei asupra unei părți din teritoriul ucrainean ocupat în schimbul retragerii trupelor din alte regiuni ale Ucrainei, au sugerat un diplomat european de rang înalt și un oficial ucrainean într-o discuție cu publicația, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

La rândul său, președintele american Donald Trump, încercând să încheie un acord cât mai repede posibil, ar putea solicita Ucrainei și aliaților săi să accepte propunerea liderului rus, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal .

Ucraina și liderii europeni vor respinge probabil planul, ceea ce, la rândul său, va face jocul președintelui rus: Trump, căruia rareori îi pasă de detaliile unui acord de pace, ar putea apoi să dea vina pe Ucraina pentru continuarea luptelor, prevede un oficial ucrainean evoluția ulterioară a evenimentelor.

Trump ar putea apoi să pună capăt sprijinului militar și de informații pentru Ucraina, așa cum a făcut la începutul acestui an. De asemenea, SUA s-ar putea retrage complet din procesul diplomatic, lăsând Moscova și Kievul să continue ceea ce Trump a numit de mult timp „războiul lui Biden”, relatează Wall Street Journal.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ce i-ar fi oferit Trump lui Putin: Încetarea focului / Recunoașterea de facto a cuceririlor rusești / Ridicarea sancțiunilor /  SUA nu garantează că Ucraina nu va adera la NATO (surse)

Articole7 Aug • 4.903 vizualizări
3 comentarii

BREAKING  Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”

Articole7 Aug • 776 vizualizări
1 comentariu

Trump va discuta telefonic cu Zelenski, miercuri (surse)

Articole6 Aug • 217 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.