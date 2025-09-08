VREMEA Cod galben de averse torenţiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 70 km/h în zone din Transilvania, Crişana şi Maramureş

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe parcursul acestei zile în zone din judeţe situate în Transilvania, Crişana şi Maramureş.

Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 12:00 – 23:00, în nordul Crişanei, Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 – 70 km/h) şi izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 – 20 l/mp şi izolat de peste 30 – 35 l/mp, transmite Agerpres.

ANM precizează că, marţi, 9 septembrie, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul şi în centrul ţării, precum şi în zonele montane.