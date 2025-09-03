G4Media.ro
Vladimir Putin susţine că nu ştie nimic despre filmul „Magul de la…

Jude Law
Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vladimir Putin susţine că nu ştie nimic despre filmul „Magul de la Kremlin” în care este portretizat de Jude Law

Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a auzit până acum de acest lungmetraj, adaptat după romanul de succes al lui Giuliano da Empoli, care relatează peste două decenii de viaţă politică rusă marcate de ascensiunea sa la putere, relatează AFP, citată de News.ro.

Liderul de la Kremlin, întrebat despre acest subiect de jurnalişti în marja vizitei sale în China, a afirmat că „nu a văzut acest film”.

„Este prima dată când aud despre el. Nu pot să comentez pentru că nu ştiu”, a declarat el la o conferinţă de presă.

Filmul, selecţionat în competiţia oficială a festivalului Mostra de la Veneţia, la sfârşitul lunii august, urmăreşte cariera lui Vadim Baranov (Paul Dano), eminenţa cenuşie a lui Vladimir Putin, un personaj inspirat în mare măsură de Vladislav Surkov, consilier al Kremlinului până în 2020.

Vladimir Putin, la putere în Rusia din 2000, este interpretat pe ecran de britanicul Jude Law, unul dintre cei mai faimoşi actori ai generaţiei sale.

În film apar o galerie de personaje care au marcat actualitatea în ultimii ani, precum Evgheni Prigojin sau oligarhul Boris Berezovski, ambii decedaţi în condiţii suspecte.

Romanul omonim, apărut în aprilie 2022 şi scris de Giuliano da Empoli, scriitor şi eseist italiano-elveţian, a fost adaptat pentru cinema de scriitorul francez Emmanuel Carrère şi regizorul francez Olivier Assayas.

