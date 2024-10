Vladimir Putin, la deschiderea summitului BRICS: Procesul de modelare a unei lumi multipolare este în curs de desfășurare și este ireversibil

Președintele rus Vladimir Putin a deschis miercuri, la Kazan, summitul BRICS, salutând reuniunea ca pe un semn al apariției unei „lumi multipolare” care, speră el, va înfrunta Occidentul, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Prin acest summit, Vladimir Putin intenționează să demonstreze eșecul politicii occidentale de sancțiuni economice și de izolare diplomatică împotriva țării sale de la atacul trupelor ruse în Ucraina în februarie 2022.

El intenționează, de asemenea, să conteste ceea ce Rusia și China califică drept „hegemonia” occidentală, și în special americană, în conducerea relațiilor internaționale.

Adresându-se liderilor unei duzini de țări BRICS, inclusiv președintelui chinez Xi Jinping și premierului indian Narendra Modi, Vladimir Putin a explicat că împreună vor discuta „cele mai urgente probleme”, inclusiv „soluționarea conflictelor regionale”.

„Procesul de modelare a unei lumi multipolare este în curs de desfășurare, un proces dinamic și ireversibil”, a susținut Vladimir Putin.

JUST IN: 🇷🇺 Russian President Putin tells BRICS delegations „we are all witnessing the development of BRICS and the expansion of its role in global affairs.” pic.twitter.com/zJHuYyJWZG

— BRICS News (@BRICSinfo) October 23, 2024