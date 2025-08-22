Daniel David: N-am fost angajat în facultate. N-am avut nevoie de slujbă part-time fiindcă am fost susținut de părinți

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a adus lămuriri legate de declarația sa de la Timișoara, când i-a spus unui student afectat de tăierile de burse că „dacă ar fi în locul său, și-ar lua un job part-time”. Daniel David a fost întrebat într-un podcast dacă el a lucrat în timpul facultății: „N-am fost angajat în facultate. N-am avut nevoie de slujbă part-time fiindcă am fost susținut de părinți”, a răspuns ministrul citat de Edupedu.ro.

Declarația vine în contextul în care, în urmă că câteva zile, ministrul Educației i-a răspuns unui student îngrijorat că nu îi vor ajunge banii după tăierea burselor, ce ar face în locul său: „Cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”, a spus David la dezbaterea cu studenții privind redimensionarea bugetului de burse pentru 2025.

