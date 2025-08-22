G4Media.ro
Daniel David: N-am fost angajat în facultate. N-am avut nevoie de slujbă…

Daniel David / Foto: Guvernul României/ gov.ro

Daniel David: N-am fost angajat în facultate. N-am avut nevoie de slujbă part-time fiindcă am fost susținut de părinți

Articole22 Aug 0 comentarii

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a adus lămuriri legate de declarația sa de la Timișoara, când i-a spus unui student afectat de tăierile de burse că „dacă ar fi în locul său, și-ar lua un job part-time”. Daniel David a fost întrebat într-un podcast dacă el a lucrat în timpul facultății: „N-am fost angajat în facultate. N-am avut nevoie de slujbă part-time fiindcă am fost susținut de părinți”, a răspuns ministrul citat de Edupedu.ro.

Daniel David a fost întrebat de entertainerul Gojira dacă a lucrat în timpul facultății și a spus că nu a avut nevoie de slujbă part-time pentru că l-au susținut părinții.

Declarația vine în contextul în care, în urmă că câteva zile, ministrul Educației i-a răspuns unui student îngrijorat că nu îi vor ajunge banii după tăierea burselor, ce ar face în locul său: „Cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”, a spus David la dezbaterea cu studenții privind redimensionarea bugetului de burse pentru 2025.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

