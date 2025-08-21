Bolojan, despre alegerile la Primăria Capitalei: Noi am testat trei dintre colegii noştri care ar putea să candideze şi am constatat că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti. De principiu, s-a convenit în coaliţie să se convoace alegerile în luna noiembrie, nu s-a definitivat

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre organizarea alegerilor la Capitală, că s-a discutat de două ori în coaliţie şi de principiu, s-a căzut de acord să se convoace alegerile în luna noiembrie, dar acest aspect nu s-a definitivat pentru că nu au mai fost şedinţe ale coaliţiei, informează News.ro. El a precizat că partidele coaliţiei ar trebui să analizeze susţinerea unui singur candidat, arătând că PNL a făcut sondaj, iar primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este în topul încrederii şi unul din candidaţii redutabili.

”Este o relaţie bună cu domnul preşedinte. Cred că am vorbit acum o săptămână, telefonic şi acum vreo două săptămâni ne-am văzut şi avem o relaţie bună de colaborare, în ceea ce priveşte aspectele care ţin în principal de politica externă, avem o consultare periodică şi consider că lucrurile sunt în bună regulă”, a spus premierul, la Antena 1.

Întrebat dacă au avut o discuţie legată de Primăria Capitalei şi dacă s-a luat o decizie, dacă vor susţine un candidat comun sau PNL va avea propriul candidat, Ilie Bolojan a răspuns: ”Am avut de două ori această discuţie în coaliţie. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru, datorită faptului că nu au mai fost şedinţele de coaliţie şi mie mi s-a părut de bun simţ ca să existe un acord, atunci când stabileşti data alegerilor. Asta înseamnă că e foarte posibil că în această toamnă să avem alegeri în Bucureşti”, a afirmat Ilie Bolojan.

Despre candidatul PNL, Ilie Bolojan a precizat că ”în Bucureşti şi în alegerile locale strategia partidelor trebuie să ţină cont de tipul de alegeri.

”La Bucureşti avem alegeri din primul tur, deci candidatul care are cel mai mare număr de voturi, indiferent cât are, are şanse foarte mari să fie primar. Pe cale de consecinţă, consider că partidele care astăzi sunt parte a coaliţiei trebuie să analizeze la modul cel mai serios susţinerea, poate în totalitate, deşi nu e foarte uşor să faci acest lucru, a unui candidat sau cel puţin două partide să găsească o formulă să susţină un candidat, dar stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe nişte analize sociologice, în aşa fel încât să nu mai recurgem la candidaţi care nu sunt testaţi, nu sunt verificaţi”, a declarat Bolojan.

Premierul a menţionat că, din punctul acesta de vedere, PNL a realizat un sondaj de opinie pentru Capitală.

”Noi am testat trei dintre colegii noştri care ar putea să candideze şi am constatat că domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti, este într-un top al încrederii între cei care au fost testaţi. Având în vedere şi experienţa dânsului, personală, şi rezultatele pe care le-a obţinut la Primăria Sectorului 6, considerăm că este unul din candidaţii redutabili şi sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcţia de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor. (..) Este una din soluţiile bune pentru Bucureşti, pe care le văd fezabile”, a menţionat Bolojan