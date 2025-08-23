G4Media.ro
Motociclist căzut într-o râpă în zona Obârșa Lotrului / A fost alertat…

Sursa Foto: Salvamont /facebook

Motociclist căzut într-o râpă în zona Obârșa Lotrului / A fost alertat un elicopter SMURD

23 Aug

Salvamontiștii din Alba intervin în cazul unui motociclist căzut într-o râpă din zona Obârșa Lotrului.

”Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș in cooperare cu SALVAMONT Alba intervin pentru salvarea unei persoane cazute cu motocicleta într-o râpă în zona Obârșa Lotrului, Transalpina (zonă greu accesibilă)”, anunță ISU Alba.

A fost alertat si elicopterul SMURD Tg Mureș pentru a se deplasa la locul evenimentului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

