Motociclist căzut într-o râpă în zona Obârșa Lotrului / A fost alertat un elicopter SMURD

Salvamontiștii din Alba intervin în cazul unui motociclist căzut într-o râpă din zona Obârșa Lotrului.

”Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș in cooperare cu SALVAMONT Alba intervin pentru salvarea unei persoane cazute cu motocicleta într-o râpă în zona Obârșa Lotrului, Transalpina (zonă greu accesibilă)”, anunță ISU Alba.

A fost alertat si elicopterul SMURD Tg Mureș pentru a se deplasa la locul evenimentului.