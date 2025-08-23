Motociclist căzut într-o râpă în zona Obârșa Lotrului / A fost alertat un elicopter SMURD
Salvamontiștii din Alba intervin în cazul unui motociclist căzut într-o râpă din zona Obârșa Lotrului.
”Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș in cooperare cu SALVAMONT Alba intervin pentru salvarea unei persoane cazute cu motocicleta într-o râpă în zona Obârșa Lotrului, Transalpina (zonă greu accesibilă)”, anunță ISU Alba.
A fost alertat si elicopterul SMURD Tg Mureș pentru a se deplasa la locul evenimentului.
